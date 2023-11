Trainingen GP Las Vegas: gaan ze nog door?

De trainingen in las Vegas zijn tot nu toe 10 minuten pure sensatie geweest. Maar gaan ze nog eventjes door?

het begint lekker dit weekend. Al na 10 minuten moest de organisatie met een rode vlag gaan wapperen. Carlos Sainz was over een putdeksel gereden, waarmee hij zijn motor een chassis ernstig beschadigde. Ook Esteban Ocon kwam er niet ongeschonden vanaf in zijn Alpine.

Normaliter is het een kwestie van putdekseltje dichtlassen en weer doorrijden. Het grote probleem is echter dat de hele baan vol ligt met dergelijke putdeksels en in principe zijn ze allemaal dus niet veilig genoeg. Een Formule 1-auto moet er natuurlijk wel met een enorme vaart overheen kunnen rijden.

Dus wat nu? De tweede vrije training zou namelijk al gestart moeten zijn, maar dat is dus niet gebeurd. De wedstrijdleiding heeft de de tweede vrije training namelijk uitgesteld.

Uitstel vrije trainingen Las Vegas

Of van uitstel ook afstel komt, is nog eventjes de vraag. Als we kijken op de site van de Formule 1 zelf, is het uitstel. Naar het schijnt is men aan het kijken naar een andere oplossing.

Dit is namelijk de eerste keer dat de de coureurs rijden op Las Vegas. Het was van belang om een klein beetje gevoel te krijgen bij de baan, dat voor iedereen onbekend is.

De oplossing zou zijn om over twee alsnog de vrije training te hervatten. En in plaats van één uur, krijgen de coureurs en teams anderhalf uur. Daarmee kan er wel wat schade ongedaan gemaakt worden, behalve dan voor Ferrari en Alpine dat met twee onbruikbare en beschadigde chassis’ zitten.

Twee uitdagingen

Het levert wel twee uitdagingen op. Men moet dan midden in de nacht aan het werk. Want op zijn vroegst kunnen ze dan om 2, 3 uur lokale tijd beginnen met de sessie die dan pas anderhalf uur later afgelopen is.

De tweede uitdaging is dat de baan zo ook weer open moet. De gemeente en hotels gingen alleen akkoord met de GP van Las Vegas als overdag gewoon de baan open is en het verkeer gebruik kan maken van de baan: ja, echt.

