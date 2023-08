Tranentrekker: Max Verstappen onthult wie hij als teammaat wil

Onze held Max Verstappen onthult wie hij het liefste als teammaat zou hebben. Bereid je voor een traantje weg te pinken.

Wie de teammaat moet zijn van Max Verstappen is momenteel een hot issue in de Formule 1. Moet het Perez blijven die weliswaar zijn races gewonnen heeft maar dezer dagen te traag is en veel fouten maakt? Moet Ricciardo terug naar Red Bull Racing als zijn hand weer heel is? Is Tsunoda een optie? Of moet Red Bull voor een outsider gaan als Norris, Piastri of misschien zelfs Alonso?

Zo lang Perez matig blijft presteren, zal de speculaas nog wel even opgeklopt worden. Doch wat misschien wel belangrijker is: wie wil Max zelf eigenlijk als teammaat? We weten dat hij goede matties is met Lando Norris en regelmatig Monaco op stelten zet met zijn Britse broseph. Echter noemt Verstappen bij Sky Sports F1 toch iemand anders als zijn droom-teammaat:

Mijn persoonlijke dreamteam, wanneer ik zou mogen kiezen en mensen terug zou kunnen brengen naar hun normale raceleeftijd, zou uit mij en mijn vader bestaan. Voor mij persoonlijk is dat mijn droomteam. Zijn carrière verliep niet volgens plan, maar ik denk dat hij een hoop potentie had. Hij weet wat er verkeerd is gegaan. Hij wist dat het erg belangrijk was om de juiste mensen om je heen te hebben vanaf een jonge leeftijd en dat je goed begeleid moet worden. Volgens mij heeft hij dat bij mij gedaan. Alles wat er in zijn carrière mis is gegaan, heeft hij mij proberen te besparen. Dat is waarom hij mij vanaf een heel jonge leeftijd heeft proberen voor te bereiden op allerlei scenario’s. Max Verstappen, gaat voor de traan

Man man man, wat een machtig mooi gevoelsmens is onze held toch ook. En wat zou het mooi zijn geweest, als het had gekund. Maar dan had Jos nog net even wat langer door moeten gaan. En nog wat jonger vader moeten worden. Aan de andere kant, misschien is het stiekem ook beter zo. Het zou immers maar gebeuren dat de een of de ander een teamorder had gekregen om aan de kant te gaan…

Enfin, om dit scenario alsnog waar te maken, moet Max hopen dat Jeff Bezos even opschiet met het uitvinden van het eeuwige leven en de eeuwige jeugd. Dat zal echter vermoedelijk nog een jaar of vijf duren. In de tussentijd kan Max misschien een privé Ferrari 499P inzetten op Le Mans samen met Jos. Wellicht wil Daniil Kvyat dan wel de derde coureur zijn.