Stand na GP Nederland 2023: plus 6 dingen die ons opvielen

Handig om mee te brabbelen in de koffiecorner: de stand na de GP Nederland 2023. Check hier alles dat je moet weten over afgelopen race.

De GP van Nederland 2023 gaf ons voor het eerst een nieuwe dimensie: regen! Nu zijn wij Nederlanders erg bekend met dat fenomeen, maar nog niet tijdens een raceweekend. Zowel de kwalificatie als race werden beïnvloedt door het Zandvoortse weer. Leuk!

Tijdens zo’n race gebeuren er natuurlijk heel erg veel dingen. Voordat we alle rangen, standen en overzichten die ertoe doen met je doornemen, hebben we eerst een paar dingen die ons opvallen aan de race.

Zandervoort!

We hebben al twee keer in het moderne F1 tijdperk een race op Zandvoort gezien, maar niet eentje zoals deze. De constant wisselende weersomstandigheden zorgen altijd voor spanning, maar Zandvoort is een smalle baan en je kan er echt niet overal af rijden. Dat geeft de baan extra veel cachet, omdat je weet dat het meteen fout kan aflopen als je te veel risico neemt. Toegegeven, er zit een loterij-element in, maar misschien is het een idee om Zandvoort voortaan in november te plannen.

Alonso

Fernando Alonso is waanzinnig goed in dit soort omstandigheden. Dat bewees hij des te meer de eerste paar ronden van de race. De Spanjaard nam gecalculeerde risico’s en reed overduidelijk OP de limiet, terwijl alle coureurs die hij inhaalde daar expres onder leken te rijden. Het kan natuurlijk ook zijn dat Alonso gewoon nog altijd bulkt van het talent én erg intelligent is.

Prima debuut Lawson

Voor Liam Lawson was het een bijzonder weekend. Hij begon als reserverijder en mocht na het ongelukje van Daniel Ricciardo plaats nemen. Ondanks dat sommigen graag Nyck wilden zien rijden, was het logisch dat men koos voor Liam Lawson: een uitgelezen kans om hem te laten oefenen. Hij deed het met verve. Laten we eerlijk zijn, De Vries had tot nu toe niets beters laten zien het begin van dit seizoen.

Williams is niet langzaam meer

Net zoals de McLarens nu ineens veel sneller zijn, geldt dat ook voor Williams. Ook deze auto’s doen goed mee. Nu zijn de omstandigheden bij Williams een stuk belangrijker dan bij McLaren Racing, maar van het weekend deden beide auto’s goed mee. Voor het eerst in lange tijd waren er twee Williams’ in Q3. In de race bleek het talent van Sargeant beperkt, maar Albon reed weer een uiterst puike race.

Mercedes niet waar we ze verwacht hadden

Ergens hadden we de stille hoop dat Lewis Hamilton zich vooraan zou melden. De Mercedes AMG GP is niet zo snel als de Red Bull, maar in koude (en wisselende) omstandigheden doet ‘ie het verrassend goed. Daarbij is Lewis Hamilton nog altijd een van de beste coureurs van de grid. Maar het hele weekend kreeg hij de auto niet aan de praat en reed hij een beetje doelloos in de middenmoot rond. Daar hadden wij meer verwacht, en Lewis en Toto ook wel.

Pirelli en de FOM moeten die regenband checken

Ergens wil het niet helemaal lukken met de fullwet band van Pirelli. De Intermediate is relatief snel en handig in de regen. Voor zwaardere regen is er de fullwet, maar die gebruiken ze nooit, want te langzaam. Dus nu zit je in de situatie dat ALS de fullwets nodig zijn, de race afgevlagd wordt. Dat schiet natuurlijk totaal niet op.

Rijderskampioenschap

Pikant! Sainz maakt een sprongetje naar boven en staat nu vijfde! Ook Pierre Gasly stijgt twee plaatsen. De strijd tussen Hamilton en Alonso kan nog wel een leuke worden, daar het erop leek dat Aston Martin weer een beetje op snelheid is gekomen. Verstappen kan zo langzamerhand gaan nadenken om vervroegd te stoppen dit seizoen en eventjes lekker vakantie te houden. Of nog meer records breken. Ocon en Gasly zijn echt bijzonder aan elkaar gewaagd.

De stand na de GP Nederland 2023 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Constructeurskampioenschap

Dankzij de puike prestaties van Albon kan Williams een stapje klimmen in het constructeurskampioenschap. Dit gaat ten koste van Haas F1. De opkomst van McLaren is een beetje getemperd. Maar tussen Mercedes, Scuderia Ferrari en Aston Martin Racing blijft het bijzonder spannend.

de behaalde punten voor de constructeurs bij de GP Zandvoort 2023

De stand na de GP Nederland 2023 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull Honda RBPT 540 2 Mercedes 255 3 Aston Martin Mercedes 215 4 Ferrari 201 5 McLaren 111 6 Alpine 73 7 Williams 15 8 Haas F1 Team 11 9 Alfa Romeo 9 10 AlphaTauri 3

Kwalificatieduel

Nog altijd is Alexander Albon de beste, hij heeft namelijk tot nu toe altijd zijn teammaat verslagen in de kwalificaties. Ook Alonso, Hülkenberg, Verstappen en Norris scoren in de kwalificaties aanzienlijk sterker dan hun teamgenoot. Bijzonder: Sainz was sneller dan Leclerc en Russell sneller dan Hamilton, alhoewel daar ook een beetje geluk bij kwam kijken.

De stand na de GP Nederland 2023 in het kwalificatieduel is als volgt:

Coureur Coureur Verstappen 11 Pérez 2 Alonso 10 Stroll 3 Russell 6 Hamilton 7 Leclerc 8 Sainz jr. 5 Norris 11 Piastri 2 Ocon 7 Gasly 6 Hülkenberg 10 Magnussen 3 Guanyu 5 Bottas 8 Tsunoda 8 De Vries 2 Tsunoda 1 Ricciardo 1 Tsunoda 1 Lawson 0 Albon 13 Sargeant 0

Snelste raceronde

Fernando Alonso scoort het laatste puntje door de snelste ronde op zijn naam te schrijven. Nu was dit in de condities van de afgelopen race ook een een kwestie van geluk dan strategie. Opvallend genoeg is het de eerste keer dat Alonso de snelste ronde op zijn naam zet dit seizoen.

De onderlinge stand na de GP Nederland 2023 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Verstappen Red Bull 5 Pérez Red Bull 2 Hamilton Mercedes 2 Russell Mercedes 1 Zhou Alfa Romeo 1 Alonso Aston Martin 1

Driver of the Day

Fernando Alonso! Dat kon ook niet anders. Hij reed de cojones uit zijn overall afgelopen weekend, alhoewel we moeten aantekenen dat Pierre Gasly (ook terecht) dicht in de buurt kwam. Het is opvallend genoeg pas de tweede Driver of the Day-trofee voor de Spanjaard.

De onderlinge stand na de GP Nederland 2023 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Sergio Pérez Red Bull 3 Max Verstappen Red Bull 3 Lando Norris McLaren 2 Fernando Alonso Aston Martin 2 Lewis Hamilton Mercedes 1 Esteban Ocon Alpine 1 Alex Albon Williams 1

Heeft de Autoblog-redactie de race goed voorspeld?

In tegenstelling tot het wereldkampioenschap voor Formule 1-coureurs is deze strijd wel spannend. Michael ging voor een zeer gewaagde uitslag en die bleek ietsje te gewaagd. Voor het eerst in lange tijd haalt de hoofdredacteur geen punten. Wouter had de winnaar goed geraden en iets te veel vertrouwen in Hamilton. Jaap had Verstappen goed en Alonso ook op het podium, dus de meeste punten.

De stand na de GP Nederland 2023 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Jaap (VER, HAM, ALO) 79 Wouter (VER, HAM, SAI) 72 Michael (HAM, PER, LEC) 60

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender:

De eerste meters van de GP van Italië 2023 worden verreden op 1 september om 13:30.