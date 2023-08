Amerikanen liggen maandelijks krom voor auto’s

Auto’s zijn ook in Amerika niet meer spotgoedkoop. Amerikanen liggen maandelijks krom voor hun vervoer.

Amerika gold decennialang als het beloofde land. Niet alleen voor mensen, maar zeker ook voor auto’s. Lage belastingen, goedkope peut en een enorme afzetmarkt, waardoor fabrikanten elkaar de tent uit concurreren. Waar wij het moesten doen met sneue vierpittertjes, was de standaard in de Verenigde Staten een Vee Eight Motor. Ook voor John Appleseed was die gewoon betaalbaar.

Maar, ook in ‘Murica voelt de gewone man (m/v/i) de pijn van inflatie en de politieke beslissingen die daaraan ten grondslag liggen. De gemiddelde prijs van een nieuwe auto, is de afgelopen jaren geëxplodeerd naar bijna 50.000 Dollar. Logischerwijs vertaalt dat zich ook naar hoge maandelijkse afbetalingen. Want ja, in Amerika is een auto financieren vrij standaard.

Volgens Edmunds bedraagt de gemiddelde maandelijkse afbetaling op auto’s nu 733 Dollar. Op de in Amerika oh zo populaire pickups rust een gemiddelde maandelijkse betaling van 913 Dollar. Maar in sommige Staten, zoals Wyoming en Texas, is het gemiddelde meer dan 1.000 Dollar.

Voordat je zegt ‘KOOP DAN!!1!’ in plaats van dat knakige geleen, is er een ding om in het achterhoofd te houden. Vanwege de structuur van de deals, is financieren in ‘Murica vaak uiteindelijk goedkoper dan eigenaar zijn van de auto. Dus zelfs als je de knaken hebt liggen, is het soms slimmer om te financieren.

Blijft er nog een land over waarnaar de petrolhead kan vluchten? Laat het weten, in de comments!