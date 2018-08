Puik wark! Politie Diemen redt gevederde vrind uit grille

Herken jij de auto?

Get out my grill, brooooo. Het zou een uitspraak van Nico Hulkenberg kunnen zijn. Of een uitspraak van de Lexus-rijder die in Diemen werd geconfronteerd met een valk in zijn grille. Zoiets kom je ook niet elke dag tegen, ondanks dat verschillende merken steeds indrukwekkendere grilles op hun auto’s plakken. Valken daarentegen zijn wat zeldzamer in ons dichtbevolkte land.

De dierenbescherming had kennelijk wat moeite met het uitbreken van de lijpe vogel uit de CT200h, die na de facelift ook door het leven gaat met Lexus’ enorme Spindle Grille aan de voorkant van de auto. Zodoende werd de hulp van de politie ingeschakeld. Met vereende krachten werd het vogeltje daarna bevrijd uit diens benarde situatie.

De valk werd echter niet direct losgelaten, maar meegenomen door de dierenbescherming om behandeld te worden aan een gebroken poot. We gaan ervan uit dat dit euvel weer verholpen kan worden, waarmee er sprake is van een heuse ‘eind goed, al goed’. Zou jij het ook wel tof vinden om een valkje in je grille te hebben, of heb je liever een Ford Falcon?

Image-Credit: Politie Diemen Ouder-Amstel via Facebook