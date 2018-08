Renault-Ricciardo bonanza: puzzelstukje valt op zijn plek

Het schokkende nieuws van vanochtend heeft zijn eerste gevolg gekregen.

Het is altijd mooi als het silly season in de F1 ons een verrassing of twee voorschotelt, vooral in de buurt van de kop van het veld. Als de goede rijders verkassen vormen zich immers weer nieuwe duo’s en het directe vergelijk met een teamgenoot is in de F1 de beste manier om te bekijken hoe goed een coureur nu eigenlijk echt is. Of Hamilton nou beter is dan Vettel of vice versa kan je eigenlijk niet beoordelen op basis van scorebordjournalistiek. Immers rijden beiden in ‘totaal’ andere auto’s.

Nu Ricciardo naar Renault gaat, krijgen we op zijn minst twee nieuwe duo’s te zien volgend jaar. Ricciardo en zijn teamgenoot in geel en Max Verstappen en zijn teamgenoot in een Red Bull blikje. Als het een beetje meezit komt er echter een kettingreactie op gang van coureurs die van plekje wisselen, of nieuw bloed dat oude hap vervangt. Nu Renault officieel bevestigd heeft dat Ricciardo op weg is naar hun team, was de eerste vraag dan ook: wie moet er weg?

Getuige Nico Hulkenbergs Instagram-account en een pb-tje van Renault hoeft de kop van jut de Hulk niet te rollen bij de Franse renstal. De Duitser plaatst een foto van hem en Ricciardo op het sociale medium met een bijgaande tekst in de categorie It’s all fun and games until someone loses an eye:

Welcome to the family Brooo.. 👊🏼

Looking forward to go hunting together next year! 😉

@danielricciardo

Oké, dit was logisch natuurlijk, daar Sainz ‘te leen’ is van Red Bull, maar het is toch goed om de bevestiging te hebben. Saillant detail: onlangs gaf Hulkenberg nog aan dat hij zo goed samenwerkte met Sainz en dat hij heel(!) graag zou zien dat de Spanjaard zijn teamgenoot zou blijven volgend jaar. Het kan soms snel gaan…

De Duitser die in de opstapklasses alles won maar in de F1 nog nooit een podium haalde mag volgend jaar laten zien hoe goed hij nou écht is. En in het verlengde daarvan hoe goed Ricciardo nou echt is. En Max. En Vettel. En Sainz. En Sergio Perez. En Jolyon Palmer. Mooi.



Dank Bas voor de tip!