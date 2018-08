Lease maar: BMW 120i of Mercedes A200

Jong, hip, dynamisch en kneiterduur. Maar welke moet je nu eigenlijk kiezen?

Nog niet zo heel lang geleden werd de wereld verblijd met de komst van een splinternieuwe Mercedes-Benz A-Klasse. Mercedes-Benz heeft wederom het recept van de vorige A-Klasse gebruikt: een lage, sportieve hatchback voor succesvolle en dynamische mensen. Jazeker, dit is een auto waar de marketing-lui van dromen. Als je puur op afmetingen en specs afgaat, kun je net zo goed de nieuwe Kia Ceed leasen, scheelt je een hele hoop bijtelling en mensen vinden je aardiger. Waarschijnlijk.

Maar deze A-Klasse en de BMW 1 Serie zijn een teken dat het goed met je gaat. Heel erg goed. Je hebt (veel) features van grotere modellen in een compacte hatchback. Een piccolo-flesje van Veuve Cliqout, in plaats van Jerobaum Aldi-bocht. In dit vergelijk slaan we even de basisversies over. Die wil je niet hebben. Je wilt een beetje vermogen, een sportieve uitstraling en lekker veel luxe. In onderstaande tabel kun je zien hoe de BMW en de Benz zich tot elkaar verhouden.

Merk: BMW Mercedes-Benz Type: 1 Serie (F20) A-Klasse (W177) Uitvoering: 120i Executive M-Sport A200 Business Solution AMG Catalogusprijs: € 43.786,00 € 41.015 Fiscale prijs: € 42.775,00 € 39.015 Leasetarief: € 640 p.m. € 625 p.m. Vermogen: 184 pk bij 5.000 tpm 163 pk bij 5.000 tpm Koppel: 290 Nm bij 1.350 tpm 250 Nm bij 1.620 tpm Topsnelheid: 225 km/u 225 km/u 0-100 km/u: 7,1 sec. 8,2 sec. Verbruik: 1 op 16,9 1 op 19,2 CO2 uitstoot: 126 g/km 120 g/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 20.000 km. De prijzen een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De prijzen zijn exclusief BTW.

Wat ons opvalt

Ze zijn een tikkeltje aan de prijzige kant. 40 mille voor een C-segment hatchback is enorm veel geld. Vroeger kocht je daar een dikke E-segment sedan voor met automaat en V6. De tijden zijn echter veranderd. De belastingen zijn bizar hoog op auto’s. Daarbij kom je in principe niets te kort in deze uitvoeringen. Natuurlijk, als je wilt kun je er nog voor 10-15 mille aan opties op knallen, maar het hoeft niet. Dat is wel een belangrijk verschil.

De BMW 1 Serie is inmiddels de oudgediende in deze klasse. Het is de laatste 1 Serie die voorzien zal zijn met achterwielaandrijving. Dat heeft zo zijn voor- en nadelen. Voor de rijgenschappen is de layout van de 1 Serie natuurlijk briljant. De motor ligt achter de vooras, waardoor het zwaartepunt tussen de wielen ligt. De BMW is wel een stuk zwaarder dan de A-Klasse (bijna 100 kg!). Achterwielaandrijving is veelal ook funest voor de binnenruimte. Toch meet de bagageruimte van de 1 Serie in de kofferbak 360 liter en met de banken naar beneden 1.200 liter. Dat is in beide gevallen maar 10 liter minder dan bij de Mercedes-Benz. Anders gezegd: qua kubieke meters zijn de achterpassagiers van de Merc op papier niks beter af dan die in de Bimmer.

Vreemd eigenlijk dat de Mercedes-Benz A-Klasse niet meer ruimte heeft. In de praktijk heeft de Mercedes wel iets meer beenruimte voor de achterpassagiers, voor wat het waard is. Of het echt een belangrijke factor is in deze klasse, is maar de vraag.

Goed, de nieuwprijzen zijn enorm hoog, maar je krijgt er zoals gezegd ook een hoop voor terug. Bijkomend voordeel: de leaseprijzen vallen heel erg mee. Dat komt natuurlijk door de beperkte afschrijving. Deze auto’s zijn waanzinnig courant.

Uiterlijk

Het uiterlijk en de uitstraling zijn waanzinnig belangrijk bij deze auto’s. De fabrikanten spelen daar natuurlijk fantastisch op in. In absolute standaardtrim is 1 Serie een beetje een raar gelijnde auto, maar met het M-Sport pakket en dikke M-wielen ziet het er al meteen een stuk beter uit. Sterker nog, het is gewoon een gaaf ding om te zien. De ‘2 Serie-neus’ die de 1 Serie heeft gekregen na de vervroegde facelift valt beter in smaak dan de voorgaande, karakteristieke unit. Wel is het een wat ‘drukker’design, zeker na de tweede opfrisbeurt.

De A-Klasse is vele malen strakker gestyled dan zijn voorganger en ook dan de BMW 1 Serie. Kies je voor een kale A160 dan zou je zelfs kunnen zeggen dat de nieuwe A-Klasse erg saai is. Sterker nog, het is een beetje een anonieme auto geworden. Ook hier geldt: vink je het AMG-pakket aan en voorzie je de A200 van een leuk setje velgen, dan ziet de auto eruit zoals íe eigenlijk standaard had moeten zijn. Wellicht komt het omdat de A-Klasse heel erg nieuw is, maar er zijn nauwelijks kleuren beschikbaar. Je kan kiezen uit vier grijstinten, twee soorten zwart en rood. That’s it.

Interieur

Net als het exterieur is het interieur enorm belangrijk bij dit soort auto’s. De ambiance aan boord moet ervoor zorgen dat de potentiële leaserijder meer gaat betalen voor een premium product dan een reguliere C-segmenter. Is BMW daar met 1 Serie in geslaagd? Mwah. In principe krijg je een keurig interieur. De items die je veel aanraakt voelen ook premium aan, absoluut. Sommige dingen zijn vervaardigd uit wat minder mooie plastics, maar echt storend is het niet. Het is een terugkerend fenomeen, maar ook voor het interieur van de BMW 1 Serie geldt dat de sfeer aan boord verhoogd wordt naarmate je opties aanvinkt.

Vergelijken we het dashboard van de A-Klasse met de 1 Serie, dan kunnen we niet anders concluderen dan dat de 1 Serie hoognodig aan vervanging toe is. Het interieur lijkt twee generaties jonger te zijn. Het is typisch een Mercedes-Benz interieur nieuwe stijl. Waar de BMW vooral heel doelmatig is ontworpen, heeft de Mercedes meer sjeu en schwung. De barokke stijl van de andere modellen ‘werkt’ ook in de A-Klasse. Helemaal als je losgaat op de optielijst, want je kan deze A-Klasse met bijzondere items uitrusten die je normaliter alleen ziet in auto’s uit een hoger segment. Het is al aangestipt, maar bij beide auto’s moet je niet te veel voorstellen van de binnenruimte. De voorpassagiers hebben niets te klagen, maar mocht je geregeld drie tieners willen vervoeren is het zaak elders te zoeken.

Rijden

Dit is het punt waar beide auto’s zich van elkaar onderscheiden. Beide auto’s hebben zo hun eigen kwaliteiten. Ondanks dat beide auto’s rechtstreekse concurrenten zijn, zijn de verschillen aanzienlijk. De BMW is de sportievere van de twee. Deze 1 Serie heeft achterwielaandrijving en is in Nederland altijd gekoppeld aan een achttraps-automaat van ZF, terwijl de Mercedes een automaat heeft met dubbele koppeling. De 2.0 viercilinder van de Bimmer levert meer vermogen dan de motor van de Mercedes. Ondanks het nadeel in gewicht is de BMW aanzienlijk sneller. Een volle seconde winnen op de sprint naar 100 km/u lijkt niet veel, maar dat is het wel. Kortom, als het op sportief rijden aankomt is de BMW nog altijd heer en meester.

Bij de Mercedes is de naam ‘A200 Business Solution AMG’ een beetje misleidend. Ten eerste de motor, dat is geen 2.0, maar een 1.33 liter grote viercilinder. De prestaties zijn in principe voldoende, maar apart is het wel dat de oude A200 sneller op de 100 km/u zit. Het scheelt 0,1 seconde, maar toch. Ook misleidend is de term ‘AMG’ in de naam. Althans, als je denkt dat deze A-Klasse sportief is. Dat valt namelijk mee. In principe is de auto heel capabel, dus je kán er hard mee de hoek op. De auto is echter, heel verfrissend, afgesteld op maximaal comfort. Het niveau van comfort is in deze klasse eigenlijk ongekend.

Conclusie

Het is interessant om te zien dat twee rechtstreekse rivalen zo enorm van elkaar verschillen. Het verschil is dermate groot dat je je af kan vragen of het wel degelijk concurrenten zijn. De Mercedes is veel moderner en er met name op gericht de (voorste) inzittenden zo gerieflijk mogelijk te vervoeren. Daar slaagt de A-Klasse heel erg goed in. Het ‘AMG’-gedeelte is voornamelijk voor de uitstraling.

De BMW is de keuze voor de ‘ouderwetse’ automobilist die sportief rijden boven alles stelt. De 120i is aanzienlijk sneller en betrekt je veel meer bij het rijden. Je merkt aan het interieur dat de jaren beginnen de tellen voor dit model, alhoewel het nog zeker niet storend is. De 1 Serie is wel de laatste der Mohikanen. De volgende 1 Serie krijgt namelijk voorwielaandrijving, net als de Merc. Daarmee kan de 1 Serie (iets) praktischer en (vooral) goedkoper om te produceren worden. Fijn voor BMW en 90% van de clientèle zal er niet om malen, maar helaas pindakaas voor liefhebbers (van diversiteit) in de autowereld.