De overheid gaat appende fietsers keihard aanpakken

Pfft, je mag ook niks meer. Straks gaan ze je makeup bijwerken op de fiets ook nog verbieden...

Je moet het Nep-Melanie Cora van Nieuwenhuizen nageven, ze communiceert op een manier met haar achterban die helemaal en vogue is in de politiek anno 2018, namelijk via Twitter. Onlangs liet de huidige minister van Verkeer Infrastructuur en Waterstaat zich op het sociale netwerk al uit over de gevaren van de In Your Feelings-challenge, nu legt ze appende fietsers het vuur aan de schenen. Met je telefoon pielen in het verkeer is sowieso een hot issue deze dagen. Eerder deze week verplaatste de focus zich naar het filmen van ongelukken, maar fietsers moeten niet denken dat ze de dans ontsnappen.

Een verbod op telefoongebruik achter het stuur van je stalen ros hangt al vrij lang in de lucht. We schreven er al over in december van 2016. Kort daarvoor had minister Melanie als de rasechte liberaal die ze is nog besloten dat fietsers zelf hun eigen keuzes mochten maken. Echter, als een stel afkortingen als de SWOV, TNO en de RUG er zich vervolgens mee gaan bemoeien weet je waar het schip strandt.

Als er een onderzoek op tafel ligt bij de instanties waaruit blijkt dat iets gevaarlijk is, zijn de powers that be genoodzaakt daar wat mee te doen. Immers, als je dat dan niet doet, kan je er later op aangesproken worden. Je hoort de oppositie al zagen: “Dus op 12 december 2016 lag er een rapport op uw bureau en drie jaar later rijdt Berend Botervingers al append een jonge korenwolf aan. Al die tijd heeft u geen enkele actie ondernomen. Verklaar uzelf!” Dat de helft van het ongelukken op de fiets 60+-ers betreft die hun kinderen waarschijnlijk minimaal een keer gevraagd hebben of ze kunnen whatsappen met hun Nokia 3310 maakt daarbij geen verschil. Zie ook de HALO in de F1. Zo werkt de rubberen-stoeptegelmaatschappij nu eenmaal.

Toch meldde de Telegraaf vanochtend vroeg in de morgen opeens dat het app-verbod er voorlopig nog niet zou komen. Goed nieuws voor iedereen de gelooft in vrijheid en Darwinisme dus. Echter, Cora van Nieuwenhuizen herself claimt via Twitter inmiddels dat ze wel degelijk van plan is de ban begin volgend jaar in te voeren. Er zou echter wel een ‘complexe wetswijziging’ voor nodig zijn. De cynicus in ons bespeurt daarin een ontsnappingroute. Enfin, we gaan het zien. Tot 2019 kan je in ieder geval nog lekker Tinder aanvuren om Pokemons te vangen terwijl je naar de uni cruiset op je fixie.

Image-Credit: Puck Moonen via Instagram