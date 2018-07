JUSTICE: 10.000+ flitsboetes op A29 onterecht

Gedupeerde automobilisten kunnen mogelijk geld terugkrijgen.

Wie vorig jaar op de A29 een flitsboete ter hoogte van Heinenoord heeft moeten incasseren wacht mogelijk goed nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft op dit punt namelijk onterecht boetes zitten uitdelen, zo heeft een rechter geoordeeld.

De zaak kwam aan het licht door een boze automobilist die zijn boete aanvocht bij de rechter. En met succes. De rechter ging mee in het verhaal van de bestuurder. De man werd namelijk geflitst bij hectometerpaal 14.7 op de A29 voor de Heinenoordtunnel. De weg op dit gedeelte loopt echter krom. De rechter oordeelde dan ook dat het onmogelijk is om op dit punt een correcte snelheidsmeting uit te voeren.

De boete van 113 euro voor de man is door de rechter verscheurd. Uiteraard was hij niet de enige die op dit punt de klos was, tienduizenden automobilisten zijn hier vorig jaar geflitst. Mogelijk moet het Openbaar Ministerie al deze boetes terug gaan betalen. Momenteel doet het OM hier onderzoek naar. Het bedrag kan oplopen in de miljoenen. Er bestaat ook een kans dat het OM in beroep gaat tegen de uitspraak.

De flitslocatie was al intern een punt van discussie. Politieagenten vonden het belachelijk dat er op dit punt werd geflitst vanwege de kromming in de weg. Ze omschreven de flitsacties als ‘melkkoe’. In 2017 stond de flitser op precies deze plek meer dan 30 (!) keer opgesteld. Verkeersveiligheid m’n reet. Justitie wuifde de kritiek weg, maar is nu waarschijnlijk door deze rechter zelf de pineut. Hulde. (via AD)

Met dank aan Mario voor de tip! Foto via Google Streetview