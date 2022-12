Trio Japanse sportwagens: welke kies jij?

Welk van het trio Japanse sportwagens kies jij? Laat het weten, in de comments!

Het modificeren van auto’s neemt extreme vormen aan. Auto’s worden alsmaar extravaganter, opvallender en meer uitgesproken. Nu zijn die drie bijvoeglijke naamwoorden in feite synoniemen, maar jullie begrijpen ongetwijfeld wat wij bedoelen. Subtiele tuning komt bijna niet meer voor, alles is zwaar over de top.

Trio Japanse sportwagens

Gelukkig zijn er ook uitzonderingen. Het gekke is, dat is afkomstig van drie bijzondere Japanse sportwagens die @Loek en ondergetekende tegenkwamen op de Essen Motor Show. Dat is niet een beurs met keihard nieuws, maar als het gaat om modificaties is Essen nog altijd Petrolhead Heaven. Het waren er drie die los van elkaar stonden, maar ons deden denken aan De Goede Oude Tijd. Om met Harrie Jekkers te spreken: “Zo mooi wordt het nooit meer”:

Toyota Supra Twin Turbo (A80)

Zeg je ‘Japanse sportcoupé’, dan zeg je Toyota Supra. In tegenstelling tot veel andere Japanse sportwagens kon je de Supra gewoon wereldwijd krijgen. Sterker nog, de Japanse versie had 276 pk en daarbuiten zelfs 330 pk! Althans, op papier. De Supra RZ is een relatief rechttoe-rechtaan auto: een dubbelgeblazen zescilinder voorin, handbak en achterwielaandrijving.

De motor, de 2JZ-GTE, kon je enorm ver opvoeren. Mede daardoor maakte de snelle Toyota ook zijn debuut in een arthouse film over de worstelingen van een aanstaand ex-politieagent en kale misdadiger met nestdrang. De Supra die hier op Essen staat is gelukkig behoorlijk standaard gehouden. Nu is een Japanner aanpakken geen heiligschennis, sterker nog, fabrikanten bouwen de auto’s dusdanig dat eigenaren er vervolgens mee verder gaan.

Nissan Skyline GT-R V-Spec (R34)

Er hangt een enorme zweem van mystiek om deze auto. Kijk, tegenwoordig weten we dankzij het internet alles over elke auto. En als je het niet weet, kun je er makkelijk genoeg achterkomen. Dat was in de laten jaren ’90 nog niet het geval. Via obscure websites als Exvitermini en de video’s van Best Motoring moesten we uitvogelen wat er zo bijzonder was aan de Nissan Skyline.

Een vierzits coupé met zescilinder lijnmotor met twee turbo’s en bijzonder slimme vierwielaandrijving. In principe is deze über-Nissan gewoon een voorloper van de huidige BMW M4 Competition Coupé. Dit exemplaar is gespoten in de meest iconische kleur voor de Skyline, Bayside Blue Metallic. Er zijn wel wat upgrades, zoals de uitlaat en een veer-dempercombinatie, maar de Rotiform-velgen zijn het meest opvallend. Ze zijn overduidelijk geïnspireerd op de BBS RG-F, maar dan een paar maatjes groter.

Acura NSX (NA1)

De meest legendarische Japanse sportwagen? Wellicht wel. Het was een directe aanval op Ferrari, geholpen door Ayrton Senna. Wat wil je nog meer? Precies! De Honda NSX was niet alleen snel en voorzien van een fabelachtige wegligging, je kon er ook normaal mee rijden. Oh, en ondanks drie jaar fabrieksgarantie maakte bijna niemand daar aanspraak op. Ze bleven namelijk heel.

De Honda NSX was niet alleen een enorme imagoknaller voor Honda, maar een keiharde wake-up call voor Britse, Italiaanse, Amerikaanse en Duitse sportwagen-fabrikanten ernstig te gaan verbeteren. Dat is uiteindelijk ook gebeurd. In dit geval hebben de eigenaren de auto wederom nauwelijks aangepast. De NSX staat een stuk lager en is voorzien lichtgewicht aftermarket wielen en de achterspoiler van een NSX Type-R NA2.

Meer lezen? Deze 10 auto’s zijn getuned beter dan origineel!