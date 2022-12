M4 CS is het volgende smaakje

Er is een nieuwe smaakje in petto, de M4 CS.

Vroeger was het leven zo simpel. Je had een auto met een paar uitvoeringen en motoren. Van kaal en traag tot vlot en luxe. Daarboven kwam dan een topmodel. Bij de BMW 3 Serie waren dat de 316i tot en met de 325i en dan daarboven een M3 voor de petrolhead met haast.

Nu moeten we eerlijk zijn, ook in de laten jaren ’80 had je meerdere uitvoeringen (denk aan de Evo, Sport Evo et cetera). In veel gevallen waren dat echter speciale homologatie-modellen met meer hardware. Tegenwoordig is er geen link meer tussen race- en straatauto’s. Maar er zijn meer snelle uitvoeringen dan ooit. Als je nu een BMW M4 koopt, is dat slechts het begin.

Dit is de gewone M4, met 480 pk en achterwielaandrijving plus handbak!

Want welke neem je? Een Competition? Een CSL? Of toch eentje met xDrive? Dan is er ook nog een standaardversie met handbak. Oh, en dan zijn er ook nog allerlei BMW M Performance-upgrades. Keuze te over.

BMW M4 Competition

Nieuwe smaakje: de M4 CS

Maar er komt nog meer keuze! Dat meldt BMW M CEO Frank van Meel aan BMWBlog. Die bevestigt namelijk dat er een BMW M4 CS aan komt. Er was van de vorige generatie M4 (en M3 uiteraard) een CS-versie, dus op zich is het geen complete verrassing. De BMW M4 CS past precies tussen de ruimte van de M4 Competition en M4 CSL in.

De M4 Competition xDrive met BMW M Performance parts.

Het is ook niet gek dat BMW dat gat op zoekt, want de CSL is wel iets heel erg bijzonders. Daar worden er maar 1.000 van gebouwd. Als die allemaal uitgeleverd zijn aan de gefortuneerde klanten, kan BMW zich richten op de M4 CS.

BMW M4 CSL

Wanneer komt ‘ie dan?

De basis voor de M4 CS is de M4 Competition met xDrive. Qua gewicht zal BMW er ongeveer 30 tot 40 kg afgaan schaven. Uiteraard krijgt de CS ook meer vermogen: reken op zo’n 530 tot 540 stuks. Waarschijnlijk dat laatste.

Naast de M4 CS zal waarschijnlijk de BMW M3 CS meteen geïntroduceerd worden. Er was voorheen immers ook een M3 CS. De M3 Touring en M4 Cabriolet zullen hoogstwaarschijnlijk enkel als Competition xDrive aangeboden worden.

BMW M4 50th Anniversary

Verder zijn er nog een paar dingen die we kunnen mede delen over de M4 CS. De grote schaalstoelen zullen standaard zijn, evenals de koolstofvezel pakketjes. Het bijzondere zullen de nieuwe M-koplampen zijn. De onthulling verwachten we in de derde maand van 2023, Dat klinkt ver weg, maar dat is dus gewoon al over vier maandjes.

