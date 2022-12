Sinterklaas-cadeautip: de Skyline van Brian O’Connor

Mocht je nog een Sinterklaas cadeautje zoeken.

Nog een paar uurtjes en dan is het zover. Dan is de hele discussie omtrent Sinterklaas afgelopen. Een discussie die overigens compleet overbodig is. Geef alleen cadeautjes met kerst en moet je eens zien hoe lang kinderen sinterklaas leuk vinden.

Niet. Het is zo simpel. Een verjaardag is leuk omdat je cadeaus krijgt, niet omdat je weer een jaartje dichter bij de dood bent aanbeland.

Lego Nissan Skyline

Kortom, deze vergezochte inleiding gaat om cadeau’s en potjandrie wat heeft Lego een leuke. Net als veel andere merken beleefde dit merk in de jaren ’90 zijn hoogtepunt. Alle top-Nissans komen uit deze periode. Dat het merk flink verlies maakte in die periode, laten we eventjes achterwege. Het hoogtepunt was de Nissan Skyline GT-R van de R34.

En daar heeft Lego een model van. Het is niet zomaar een Nissan Skyline GT-R, maar eentje van de film 2 Fast 2 Furious. Je weet wel, het vervolg van de film waarbij de hoofdpersonen zich op miraculeuze wijze weten te ontsnappen uit situaties die ze vrij makkelijk hadden kunnen voorkomen.

Ideaal Sinterklaas cadeau

De Lego-kit bestaat 319 stukjes die je per ongeluk kunt inslikken. De stickers over de lengte van de motorkap, het dak en achterklep is aanwezig. Ook die aan de zijkant naar boven lopen, ontbreken niet. Als we goed naar de foto’s kijken is het een vrij klein schaalmodel, gezien de Lego-‘bolletjes’. Het kenteken, de achterspoiler en Toyo Tires-reclame ontbreken niet.

Leuk detail is het het kenteken, dat identiek is aan die van de auto van Brian O’Connor in de film. Of deze auto ook voorzien is van de handgeschakelde zestien-versnellingsbak uit de film, is niet bekend. Wel zitten er gloednieuwe banden op, altijd handig. Kortom, een perfect cadeau voor als je nog iets leuk zoekt voor in een schoen of onder een boom. Of welke andere je gebruikt om cadeaus uit te delen.

Via: Lego