Mercedes-Benz E300de – rijtest en video

Een diesel, maar ook een plug-in hybride. Net zo logisch als slagroom met haring of gaat de Mercedes-Benz E300de in de rijtest overtuigen?

Het is ontegenzeggelijk een belangrijk model voor Mercedes-Benz, want de E-klasse is nog steeds het meest verkochte model, meer dan veertien miljoen exemplaren verkocht Das Haus sinds 1946. De huidige, tiende generatie E-klasse kwam al weer in 2016 op de markt en kreeg in 2021 een facelift. De E-klasse heeft nu dezelfde familielooks als CLA en C-klasse, waarmee het nog steeds moeilijk blijft om ze allemaal uit elkaar te houden.

Wijzigingen facelift

Een grote wijziging is dat het basismodel nu standaard is voorzien van het sportievere AVANTGARDE-exterieur. Daarmee verdwijnt de ster op de motorkap en heeft de E-Klasse voor het eerst standaard een ster in de grille. Mocht je dat mikpunt missen, dan zal je naar de uitrustingslijn EXCLUSIVE moeten uitwijken. Dan krijg je niet alleen een andere grille en grote chromen sierelementen in de voorbumper, maar ook weer de ster op de motorkap.

De AVANTGARDE, AMG Line en All-Terrain hebben een motorkap met powerdomes. De E-Klasse is standaard uitgerust met volledige led-koplampen. Multibeam LED-koplampen inclusief ULTRA RANGE-grootlicht zijn als optie leverbaar.

Aan de achterzijde zijn de wijzigingen iets groter, er kwam een nieuwe achterbumper, tweedelige achterlichten en een nieuw kofferdeksel. Het binnenwerk van de achterlichten is ook gewijzigd. Ook het velgaanbod is uitgebreid met onder andere aerovelgen die bijdragen aan brandstofbesparing. Jaja, ook die details tellen.



Diesel-plug-in-hybride voor 3x woordwaarde

Je zou het bijna vergeten, maar natuurlijk kan een dieselmotor ook prima worden gecombineerd met een elektromotor. De Volvo V60 D6/ D5 Twin Engine en Audi Q7 e-tron wisten veel baasjes in Nederland blij te maken, al was het maar door de fiscale prikkels.

Het is logisch dat dieselmerk Mercedes-Benz deze combinatie op de markt brengt. Het moet echter ook gezegd worden dat Mercedes-Benz simpelweg op alle paarden wed: ze hebben reguliere diesels en benzines, maar ook hybrides. Naast deze diesel PHEV, benzine PHEV’s en volledig elektrische auto’s experimenteren ze zelfs met waterstof. Mercedes-Benz wil niet verliezen en legt fiches op ieder vakje op de roulettetafel.

De keuze aan verschillende varianten is onvoorstelbaar groot, alleen al van de plug-in hybrids zijn er zeven verschillende: Limousine en Estate, benzine en diesel, met achterwiel- of vierwielaandrijving.

E300de

Voor de rijtest kozen we ditmaal de Mercedes-Benz E300de als limousine. Het elektrische deel van de aandrijflijn wordt gevormd door een 122pk en 440Nm sterke elektromotor, die de achterwielen aandrijft. Dankzij een 14 kWh groot accupakket kan je gemeten naar de WLTP cyclus zo’n 48 km rijden.

In het vooronder snort de viercilinder OM 654 dieselmotor. Voordat je begint te steigeren: die is uitgerust met een bijzonder uitgebreide uitlaatgasnabehandeling. Zoals onder meer: een dichtbij de motor geplaatste NOX-opslagkatalysator voor reductie van de stikstofoxide en dieselpartikelfilter met speciale coating om ook de hoeveelheid stikstofoxiden te verminderen. De laatste beetjes viezigheid worden dankzij een SCR-katalysator (selectieve katalytische reductie; met gedoseerd ingespoten AdBlue-hoeveelheid) en een tweede SCR-katalysator afgevangen.

De twee liter grote diesel levert een gezonde, maar niet overdadige 194pk en 400Nm. Maar dat wordt natuurlijk gecombineerd met de elektromotor, het systeemvermogen is dan ook 306 pk en het maximale beschikbare koppel 700 Nm (!). De E300de is dan ook een raket: de topsnelheid is 250 km/u en de sprint naar de 100 duurt 5.9s. Niet slecht voor een tweeliter dieseltje.

Interieur

De Mercedes-Benz E-Klasse is standaard voorzien van twee grote 10,25 inch displays, optioneel worden het twee 12,3 inch schermen. Erg mooi is dat beide schermen naadloos onder één grote glasplaat zitten, waardoor het één groot scherm lijkt. Beide schermen zijn helder genoeg om ook met felle zon goed leesbaar te zijn.

Het bijzonder goede MBUX (Mercedes-Benz User Experience) infotainment systeem is standaard. In vervlogen tijden moest voor iedere scheet worden bijbetaald, maar die tijd ligt gelukkig achter ons. Het mediadisplay is uiteraard uitgerust met touchscreenbediening.

Erg cool (en soms nuttig) is het gebruik van augmented reality-technologie als navigatie actief is. Videobeelden van de omgeving wordt aangevuld met pijlen of huisnummers. Die zweven dan dus letterlijk boven de plek waar je moet zijn. Ook handig is dat het systeem helpt bij verkeerslichten: als de E-Klasse vooraan staat bij de verkeerslichten, wordt de actuele verkeerslichtsituatie op het scherm getoond.

Minder nuttig lijkt me het nieuwe PowerNap programma beschikbaar voor de plug-in hybrids. Bij het laden van de accu onderweg kan je een powernapje doen: de auto helpt je in slaap en wekt je ook weer. Er zal een markt voor zijn, maar de Nederlandse ervaring is dat PHEV-rijders onderweg nauwelijks laden.

Wel weer geinig is de ENERGIZING COACH die kan koppelen met een Garmin wearable en daar dan waarden zoals je stressniveau of de kwaliteit van de slaap kan gebruiken. Het lijkt (en is) overdreven, maar de ENERGIZING-comfortprogramma’s bundelt verschillende comfortsystemen in de auto en maakt gebruik van muziek- en lichtstemmingen en een aantal massagemodi. Het doel is dat passagiers zich goed en ontspannen voelen, zelfs tijdens veeleisende of monotone ritten. Laten we hopen dat het ook goed werkt op kinderen. :)

WAT.EEN.ONDERSTEL

Vergeef me het gebruik van de hoofdletters, maar dit is belangrijk. Drempels: we hebben er nogal wat van in de moderne wereld. Natuurlijk is het belangrijk om je snelheid aan te passen, maar dan nog deelt menig auto nogal een schop uit je eroverheen rijdt. Niet echt een issue in een Huracan of 911, maar bijvoorbeeld de nieuwe Range Rover stelt op dit front echt teleur. De standaard met luchtvering uitgeruste Mercedes-Benz E-klasse niet. Wat een heerlijkheid. Niet alleen op drempels, maar in heel veel gevallen weet het E-klasse onderstel oneffenheden weg te filteren.

Combineer dat met de bijna onaardse stilte en je begrijpt dat de E300de een formidabele reisgenoot is voor de lange afstanden. Als na 40-50 kilometer de accu leeg is, kan de E300de met een volle tank zomaar 1200 km afleggen. Ondanks de briljante stoelen en de comfort programma’s is de bestuurder waarschijnlijk eerder aan een stop toe.

Een auto zonder nadelen dus? Nou nee dat dan ook weer niet. Mercedes-Benz moest het accupakket en de elektromotor ergens kwijt. De reguliere versies van de E-klasse limousine hebben 540 liter bagageruimte, de E300de heeft 370 liter.

Wel weer geniaal zijn de assistentiesystemen. Bij Tesla zijn ze agressiever in de uitrol, maar alles wat Mercedes-Benz uitbrengt werkt zeer betrouwbaar. De fijne actieve file-assistent kan bij snelheden tot circa 60 km/h de rijstrook volgen en het bewaren van een veilige afstand tot de voorligger uitvoeren. Ook lekker is dat de auto tot een minuut na het tot stilstand komen automatisch kan herstarten. De dodehoekassistent heeft nu ook een uitstapwaarschuwing die bij het uitstappen waarschuwt als er een voertuig (zelfs een fiets) in het kritieke gebied voorbijrijdt. Als de bestuurder op dat moment de portiergreep beetpakt, klinkt er een extra geluidssignaal en begint de sfeerverlichting in het portier rood te knipperen.

Prijs en conclusie

De Mercedes-Benz E300de die we reden tijdens de rijtest zat niet rammend vol, maar mistte ook weer weinig. Van AMG-pakket, navigatie, deels elektrisch verstelbare stoelen en alle assistentiesystemen: het zat er allemaal op. De prijs van de testauto: 74.232 euro. Voor een auto met zoveel comfort, zoveel performance en relatief veel ruimte, is het geen gekke prijs.