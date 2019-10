Trotseer de drempels in de P.C. Hooft met deze Black Hawk

Dat kan 'ie sowieso wel aan.

Het is eigenlijk best opmerkelijk dat in een tijd van cross-overs en sportief getinte SUV’s (ja, we weten waar de ‘S’ voor staat), er toch ruimte is voor de ruigere terreinauto. Sterker nog, het lijkt een soort fashion-statement. Het eerste voorbeeld dat naar boven komt drijven is de Mercedes-Benz G-klasse, die onmetelijk populair is.

De Suzuki Jimny is aan de onderkant van het segment behoorlijk populair en ook bij de Land Rover Defender vergeven we allemaal de tekortkomingen dankzij dat goudeerlijke karakter en onverzettelijkheid op onverhard, ook al rijd je er alleen maar door de woonwijken van de betere vinex-wijk. Een auto die niet in dat rijtje mag ontbreken is de Jeep Wrangler. Ook bij die auto wijkt de fabrikant zo min mogelijk af van het originele recept. Juist het ongepolijste karakter is een USP. Maar stoerder, luxer of bijzonderder mag altijd.

Daar komt de Chelsea Truck Company om de hoek kijken. Een bedrijf (van Kahn Automotive) dat zich normaal gesproken meer op Defenders concentreert, maar de betere Wrangler dus niet schuwt. Ze noemen het resultaat de Black Hawk Expedition. Ze hebben eigenlijk hetzelfde recept toegepast op de Wrangler als ze normaliter doen op hun Defenders. Dus enorme 275 mm brede Cooper STT Pro-banden met 20″ velgen. Voor de fraaie exterieurafwerking zijn er spatlappen gemonteerd, evenals enorme uitlaten, een hoop LED-lampen, matzwarte lak en uitklapbare sidesteps. Handig.

In technisch opzicht lijkt er niet veel veranderd te zijn. Dus ondanks het vervaarlijke uiterlijk van de Black Hawk Expedition gaat ‘ie geen streep harder. Wel krijg je meer luxe aan boord. Ook hier zien we extreme sportkuipen, die zeer ongepast lijken in een dergelijke auto. Het interieur is verder afgewerkt met fraaie leer en natuurlijk de nodige badges dat je in iets bijzonders rond rijdt.