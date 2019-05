Dit is het meest misplaatste interieur van 2019

Dit is overduidelijk een: A. Een Ferrari 550 Maranello B. Een Honda NSX C. Een Land Rover Defender D. Een Porsche 911 GT2

Het groeien van de inhoud van de portemonnee gaat niet samen met het ontwikkelen van smaak. Dat is een cliché waar we al heel erg vaak op worden gewezen. Met name voetballers en muzikanten kunnen de meest wanstaltige creaties samenstellen.

In sommige gevallen wordt er gebruik gemaakt van ware automobiele iconen, zoals in dit geval. Het gaat om een tuningsobject van het bedrijf ECD, wat staat voor East Coast Defender. Zoals de naam al verklapt houden zij zich voornamelijk bezig met het tunen en aanpassen van Land Rover Defenders.

Uiteraard kunnen de meningen verschillen, maar ‘Project Soho’, is niet echt het toppunt van goede smaak. De matzwarte 20″ wielen zijn van Kahn Design (dat zelf ook geregeld Defenders aanpast) staan op zich nog wel. De verbredingen aan de carrosserie zien we ook door de vingers. Nee, het is het front waar het misgaat. Dankzij een nieuwe grille en bumper (met LED-lampjes, uiteraard) ziet de Project Soho er meer uit als een Defender-imitatie dan een echte Defender.

Bij het interieur van deze Land Rover gaat het helemaal fout. Natuurlijk is het vakmanschap te bewonderen. Overal zie je lappen alcantara, reepjes leer en contrasterende stiksels. Heel knap om een agrarisch aandoende Defender zo’n chique interieur mee te geven. Alleen ogen die racekuipen ontiegelijk misplaatst. Leuk in een Jaguar XKR, maar het dient geen functie in een Defender, toch?

Nou, misschien wel. Onder de zwarte motorkap ligt namelijk niet een amechtig vierpits dieseltje. Welnee, dat aggregaat is vervangen voor een 6.2 liter grote LS3 van General Motors. We kennen de V8 onder andere uit de Chevrolet Corvette C6. In de Project Soho is het blok goed voor maar liefst 565 pk, mede dankzij een Borla uitlaatsysteem met Kahn-eindpijpen. Wat het gaat kosten is nog niet bekend. Wil je meer een restomod Defender met 565 pk, dan kun je ook in Nederland terecht.