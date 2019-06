Laatste foute Land Rover Defender gepresenteerd

Althans, dat zeggen de makers zelf.

In een open economie hb je nu eenmaal te maken met vraag en aanbod. Dat betekent dat je moet voldaan aan de vraag om voldoende afzet te kunnen vinden. Waarschijnlijk zijn de heren van Project Kahn, onder leiding van Afzal Kahn, het liefst bezig met het sneller maken van Bentley’s.

Echter, de schoorsteen moet roken en in het Verenigd Koninkrijk (maar ook daarbuiten) zijn de aangepaste Defenders zeer populair. De Defender is een verre van perfecte auto. Dat is ook een beetje de charme van het vehikel. Je kan met wat aanpassingen enorm veel naar je eigen hand zetten met deze evergreen van Land Rover. En er is veel, heel veel te krijgen voor de Land Rover Defender. Project Kahn heeft onder de noemer ‘Chelsea Truck Company’ (alwaar je ook terecht kunt voor gemodificeerde Jeep Wranglers) een hele riks verschillende uitvoeringen van de Defender gebouwd. Van een exemplaar met een paar simpele accessoires, tot heuse zeswielers, een pickup en uitvoeringen met een extra lange neus.

Maar het einde is in zicht. Althans, dat suggereert de naam van deze Land Rover Defender van Projet Kahn. Het is namelijk de zogenaamde ‘End Edition’. De End Edition lijkt alle verplichte hokjes aan te vinken: matzwarte lak, matzwarte 20″ velgen, treeplanken, Kahn grille, extra veel LED-lampen geblindeerde ramen en authentieke spatlappen.

Het interieur geeft ruimte aan een bijzondere trend: lederen racekuipen in een 4×4 met dieselmotor en ladderchassis. Helemaal duidelijk waarom ervoor gekozen, is ons niet duidelijk, maar kennelijk is het zeer populair. We zien het geregeld voorbij komen. Eerlijk is eerlijk, dankzij de inspanning van Kahn ziet het interieur er een stuk verzorgder uit. Leuk detail: tussen al dat handgestikte leer en luxe zien we bij de achterdeuren, eh, volledig handmatig bedienbare ruiten.

De End Edition is goed nieuws voor de virale voetballer, want er is plaats voor 5 tot 6 kinderen, afhankelijk of je vrouw je wel of niet heeft verlaten. De motor is een 2.2 liter diesel, goed voor 122 trappelende paarden, die via een automatische transmissie worden losgelaten op het asfalt. De prijs van een Defender End Edition hangt af van de exacte specificatie, je kan ‘m helemaal naar wens laten aankleden. De instapprijs is ongeveer gelijk aan die van een Range Rover.