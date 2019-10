Deze Zoe Renault Sport is precies helemaal goed

Dit begint er veelbelovend uit te zien.

Afgelopen week was er een heuse EV10daagse, waarin wij extra aandacht hadden besteed aan de elektrische auto. Nu heeft de EV voor sommigen nog altijd een nare bijsmaak. De EV is in veel gevallen een heel veilige en (ogenschijnlijk) milieuvriendelijke keuze. Een elektrische auto koop je niet omdat je auto’s zo leuk vindt, toch?

Een auto die daar verandering in kan brengen is de Zoe Renault Sport. Nu er veel huis-, tuin- en keuken EV’s komen, is het tijd voor de nichemodellen. Nu gaan de gerichten voor een Zoe R.S. al zolang de Zoe er is, maar de geluiden worden telkens sterker. Nu begon Renault zélf met het aanwakkeren van die geruchten door zelf de Renault Zoe e-Sport aan de wereld te tonen:

De Zoe e-Sport is wellicht net even iets te veel van het goede, want met 463 pk is het meteen de sterkste auto in zijn klasse met een enorme voorsprong. Ook was het uiterlijk iets te vel aan de extraverte kant. Dus hoe kan zo’n auto dan uiteindelijk wel eruit komen te zien? Daar heeft Kleber Silva een goed antwoord op.

Hij maakte een paar computeranimaties die een idee geven van de elektrische Hot Hatch. De auto is helemaal goed. Dik, maar niet onrealistisch dik, wat je soms ook wel ziet bij dergelijke renders. Qua kleur is de goede keuze gemaakt, want Jaune Siruis is al sinds jaar en dag een tot de verbeelding sprekende kleur. Verder zien we een erg grote voorbumper, met de kenmerkende mistlampen erin. De velgen lijken passen er prima eronder en ook de achterzijde van de Zoe R.S. is erg dik. Het enige wat nogal detoneert is de grote, centrale uitlaat. Die voegt niet zoveel toe. Verder mag de Zoe R.S. zo voor de deur. Kan ‘ie mooi naast de Megane R.S. Trophy duurtester staan.