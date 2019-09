GP van Nederland krijgt het nóg lastiger

Het kapitalistische feestje wordt wéér gedwarsboomd.

De Grand Prix van Nederland die voor volgend jaar mei in de planning staat is niet onomstreden. Ondanks het feit dat we blij moeten zijn dt er een dergelijk evenement naar Nederland wordt gehaald, zijn er veel partijen die het er niet helemaal mee eens zijn. Nu is het natuurlijk veel te makkelijk om deze mensen weg te zetten als zeurende, klagende, linkse en geitenwollensokken-dragende klimaatdrammers, maar het blijft wel vermakelijk. Wat minder vermakelijk is, voor de fans van de GP althans, is dat de kans dat dwarsbomen succesvol gaat worden, telkens groter wordt.

Er is namelijk een nieuwe partij die de plannen voor de Formule 1 race in Zandvoort dwars wil liggen: Mobilisation for the Environment, zo meldt het Algemeen Dagblad. Er zijn al een hele hoop natuurbeschermers die inmiddels protest hebben aangetekend tegen de GP, zoals Vrienden van de Middenduin, Milieudefensie, Rust bij de Kust (ja, dat bestaat echt), Milieufederatie Noord-Holland en Stichting Duinbehoud. Collega @jaapiyo praat je graag bij in dit artikel.

Het grote probleem volgens Mobilisation for the Environment is dat het circuit van Zandvoort vlakbij een Natura 2000-gebied ligt (Kennemerduinen). De Formule 1 race zal deze duinen gaan beschadigen. Er is een vergunning voor de race, maar deze is blijkt onjuist vergeven te zijn. De vergunning is namelijk op een oude vergunning gebaseerd, die intussen al is komen te vervallen. In 2006 om precies te zijn.

Het grote probleem is dus op dit moment de stikstofuitstoot. Volgens de F1-organisatie worden de normen niet overschreden. De uitstoot gaat gecompenseerd worden, omdat er op andere dagen bewust minder uitstoot zal zijn. Dat schijnt dus niet te mogen volgens diverse hoogleraren en advocaten, die denken dat de organisaties wel degelijk een kans hebben om de race te kunnen dwarsbomen. Mobilisation for the Environment zal naar de rechter stappen om de race te dwarsbomen. Dit hebben ze bij veel andere projecten met veel succes gedaan: op dit moment schijnen er duizenden bouwprojecten stil te liggen dankzij hun inmenging.

In Nederland zijn er ruimt 160 Natura 2000 gebieden. Voor de noorderlingen die logischerwijs de race liever in Assen hadden zien plaats vinden, ook dat circuit grenst aan een Natura 2000 gebied (Witterveld).