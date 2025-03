Trump tarief van 25% op auto’s, maar wat merk je daarvan?

Begin volgende week gaan automerken extra betalen om auto’s naar Amerika te brengen.

Mogen we nog hopen op een 1 aprilgrap van Trump? De president van de Verenigde Staten heeft een importtarief van 25 procent op auto’s uit het buitenland aangekondigd. Vanaf 2 april is de regeling van kracht en een dag later gaat de extra belasting in rekening worden gebracht. Klinkt dreigend, maar wat ga jij er eigenlijk van merken?

De invoerbelasting brengt Trump als onderdeel van de handelsoorlog. De EU, China en Amerika dreigen en smijten met importtarieven tegen elkaar om zogenaamd hun eigen fabrieken te helpen. Of zoals Trump het zegt: ”We gaan landen laten betalen voor het zakendoen in ons land en het wegnemen van onze banen, onze welvaart en vele andere zaken die ze ons door de jaren heen hebben ontnomen.”

Wie gaan last hebben van het importtarief?

In de eerste plaats gaan automerken die auto’s elders bouwen en verkopen in Amerika natuurlijk wat merken van de Trump tarief. Bijna de helft van de verkochte auto’s en bijna 60 procent van de auto-onderdelen in de Verenigde Staten is ingevoerd. Dat zijn zo’n 8 miljoen auto’s met een waarde van 240 miljard dollar.

Het is de vraag hoeveel de grote fabrikanten gaan merken van de tarieven. Toyota en VW verkopen veel in Amerika, maar hebben er ook tientallen fabrieken staan. Ze hoeven dus niet alles in te voeren. Een merk dat veel gaat merken van de importtarieven is Jaguar Land Rover. Afgelopen jaar verkocht JLR 116.294 auto’s in Amerika. Daarmee werden er meer auto’s naar Amerika gebracht dan naar China of in het VK werden verkocht.

Amerikaanse merken zijn ook de klos

Trump neemt het naar eigen zeggen dus op voor zijn eigen land. Erg nobel, maar helemaal klopt dat niet. Ford en General Motors hebben fabrieken in Canada en Mexico die ook auto’s bouwen voor de Verenigde Staten. Zij gaan dus ook betalen voor de invoer. Dat beseffen investeerders ook. De koers van GM ging al met 7 procent omlaag en die van Ford en Stellantis met meer dan 4 procent. Lekker dan. Ook het Tesla van kameraad Musk ging omlaag, maar bij het EV-merk daalde de koers maar met 1 procent.

Worden auto’s duurder?

Als dat JLR nu ook lukt, kunnen de auto’s duurder worden. Het is aan de autofabrikant om te bepalen of ze de invoerbelasting doorberekenen in de prijs voor de klant. Dat zit zo: veel Chinese automerken hebben voor de Europese invoertarieven een marge ingebouwd. De extra procenten die BYD, Geely etc. moeten betalen, zijn verlies voor de bedrijven, maar doen de verkoopprijs niet stijgen. Het is natuurlijk de vraag of JLR dat ook kan doen.

Hoeveel duurder worden auto’s?

De Anderson Economic Group is er als de kippen bij. Zij hebben al berekend wat de Trump tarief zou kúnnen doen met de prijs. Let op: dit is dus in het geval dat de fabrikanten, het tarief direct doorberekenen aan de klant. Volgens de economen kan de importbelasting zorgen voor een prijsstijging van 4.000 tot 10.000 dollar voor onderdelen uit Mexico en Canada.

Je kunt je voorstellen dat zo’n financiële klap verspreid wordt opgevangen. Het is dus goed mogelijk dat de merken over de hele breedte hun prijzen wat omhoog doen om in Amerika te blijven verkopen. Overigens hoeven we geen verandering te verwachten van het tarief. ”Dit is permanent”, beloofde Trump. En hij maar lekker niet scheuren in z’n rode Tesla.

