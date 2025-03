James May is tegenwoordig pro-fiets en anti-auto

Captain Slow verkiest in de stad de tweewieler boven de vierwieler.

Wat heeft het TG-trio toch veel teweeggebracht. Een hele generatie autoliefhebbers is opgegroeid met ‘A Star In A Reasonably Priced Car‘ en The Stig. Nu kruipen Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May richting hun tv-pensioen. Er komt nog een nieuw programma genaamd The Not Very Grand Tour maar daarna lijkt de koek op.

Een moment voor James May om zich uit te laten over een van zijn hobby’s die haaks staat op zijn liefde voor auto’s, namelijk fietsen. May wordt geïnterviewd door London Cycling Campaign. Je zou in eerste instantie denken dat het net zo’n tegenpool lijkt als Autoblog en Extinction Rebellion, maar dat blijkt toch anders te zitten.

James May over fietsen

De televisiepersoonlijkheid prefereert de fiets wanneer hij zich in de stad moet verplaatsen. ”Ik haat autorijden in Londen. Dat heb ik altijd gedaan. Ik vermijd het. Het voelt als een compleet zinloze activiteit. En het verpest auto’s voor mij. Het maakt ze saai en vervelend”, opent May fel. Kijk, zo kennen we hem weer.

Vervolgens verduidelijkt hij: ”Natuurlijk heb ik veel tijd besteed aan het schrijven over auto’s en televisie over ze maken en ik houd van auto’s, maar ik denk diep van binnen dat ze niet echt thuishoren in steden. Auto’s zijn geweldig om tussen plaatsen te reizen, zoals van Londen naar mijn pub in Wiltshire. Maar in Londen wil ik niet met de auto rijden, en in een dorp in Wiltshire wil ik ook niet rondrijden.”

Toch heeft ook May zich een aantal keer negatief uitgelaten over fietsers. Denk maar eens terug aan de TG-race door Londen waarin Hammond op de fiets ging, The Stig met het OV, Clarkson met een hovercraft en May in een Mercedes GL500. Hier komt May in het recente interview op terug: ”Ik durf het bijna niet toe te geven, omdat ik vroeger altijd grapjes maakte over Richard Hammond, maar het blijkt dat bewegen goed voor je is en fietsen is een fantastische manier om dat te doen.”

Boodschap aan Nederlandse fietsers

Zoals we May kennen, sleutelt hij graag. Ook aan fietsen. Des te meer haat koestert hij jegens mensen die hun fiets verwaarlozen. Daarmee spreekt hij ook ons Nederlanders aan. May: ”Ik word er echt gek van mensen die hun fietsen als stront behandelen. De Nederlanders behandelen al hun fietsen als wegwerpproducten en gooien ze uiteindelijk in het kanaal. Ik snap het gewoon niet. […] Ik vind het niet leuk om te zien dat wat voor type machines ook worden misbruikt, maar er is iets bijzonder tragisch aan verwaarloosde fietsen. Het voelt alsof je een puppy schopt.”

The Grand Tour: Fiets special?

Ook fantaseren de interviewer en James May over een mogelijke fiets-special van de drie presentatoren. Wat voor tweewieler zou ieder van hen dan nemen? ”Ik zou mijn Trek nemen. Hammond zou voor een gravelbike gaan. Clarkson is echt slecht in fietsen, omdat hij onhandig is. Hij zou iets willen als een mountainbike met dikke banden en e-assist.” Zou jij liever kijken naar een fiets-special of een terugblikprogramma van de drie heren?