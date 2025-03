Hyundai trollt Autoblog-redacteur met teaserbeelden

Maak kennis met de blubberdikke Hyundai INSTEROID.

In deze tijd van het jaar moeten mijn collega’s en ik extra opletten. Je moet ieder moment op de hoede zijn. Waarvoor? Vervroegde 1-aprilgrappen. Zo trapte de NOS al in een mopje van de gemeente Vlaardingen. Volgens de gemeente moest Café Mes z’n naam veranderen vanwege het anti-wapenbeleid. Dit publiceerde de NOS waarna de gemeente riep: 1 april! Gegeven de kop van het artikel ‘Gemeente Vlaardingen loog tegen NOS’ denk ik dat ze er bij de Nederlandse Omroep Stichting niet zo om konden lachen.

Journalisten en redacteuren moeten dus extra alert zijn voor opvallend nieuws dat te goed is om waar te zijn. Toch durf ik hardop te zeggen: het volgende nieuwsfeit is geen 1-aprilgrap. Ondanks dat de presentatiedatum van ”begin april” doet denken aan een gebbetje. Hyundai deelt teaserbeelden van iets dat ze de INSTEROID noemen gebaseerd op het schattige Inster EV’tje. De naam INSTEROID is een samentrekking van ‘INSTER’ en ‘STEROID’.

Op die eerste beelden is al te zien dat de speciale Inster een flinke achtervleugel heeft en lijkt bredere heupen te hebben. Zoals het er nu naar uitziet, wordt de INSTEROID een soort Renault R5 Turbo 3E van Hyundai. Er zijn wel twee grote verschillen tussen de Hyundai en Renault. 1: de 5 heeft nostalgie aan zijn zijde en de Inster is nog vrij onbekend. 2: de R5 Turbo 3E gaat er ook écht komen en de INSTEROID blijft zeer waarschijnlijk een conceptauto. Hyundai noemt het een ”dreamcar”.

We zijn erin getrapt

Vaak is het zo bij teaserbeelden dat de informatie uit het persbericht weinig toevoegt. Zo ook nu. De styling is geïnspireerd op racegames. Gaaap. Mijn volgende stap is dan meestal kijken of het automerk heeft opgelet. Soms kun je nog wat ontdekken door de belichting en helderheid van de afbeelding aan te passen.

Dat heb ik ook deze keer gedaan. Hyundai had al voorzien dat nieuwsgierige aagjes zoals ik die zouden doen. Speciaal voor dat type mensen laat Hyundai een trollende boodschap achter op het zijpaneel. Hebben ze me toch al tuk. En dan is het nog nog maar 25 maart. Verdorie…