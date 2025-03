Dit is de nieuwe Tesla van Donald Trump

Om Elon Musk een hart onder de riem te steken heeft Trump met veel show een Tesla gekocht.

Tesla verkeert in zwaar weer, maar gelukkig is daar de redder in nood: Donald J. Trump. Hij heeft in al zijn goedheid besloten om hoogstpersoonlijk een Tesla te kopen, zo werd gisteren bekend. Daadkrachtig als hij is heeft hij de auto inmiddels al in ontvangst genomen.

Uiteraard maakt Trump er een hele show van. Bij het Witte Huis werden meerdere Tesla’s uitgestald, zodat Trump er eentje uit kon kiezen. In het bijzijn van Elon Musk en de pers koos hij voor een Tesla Model S Plaid in Deep Red. Als je dan toch een Tesla moet uitkiezen is dat de beste keuze, dat moeten we hem nageven.

Trump hoeft geen korting, hij gaat gewoon de catalogusprijs te betalen voor de auto. Kijk, dat zal Tesla er weer bovenop helpen. Zonder gekheid: de president staat hier gewoon schaamteloos reclame te maken. In het verleden moest hij niks van EV’s hebben, maar nu vindt hij Tesla helemaal geweldig: “It’s a great product.”

Mag een Amerikaanse president überhaupt wel autorijden? Nee, maar al zou dat mogen, dan had ‘ie er waarschijnlijk nog niet in gereden. Deze aankoop is natuurlijk een statement. De auto zal eventueel nog wel te zien zijn rond het Witte Huis, want de Model S zal gebruikt worden door het personeel. Dan is het misschien wel handig als de laadpaal niet wordt uitgeschakeld…

Trump maakt ook nog van de gelegenheid gebruik om de oorlog te verklaren aan anti-Tesla-activisten. Een journalist vraagt of dit aangemerkt moet worden als binnenlands terrorisme, waarop Trump antwoordt “Dat ga ik doen, ik ga ze stoppen.” De activisten kunnen dus hun borst nat maken.