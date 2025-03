Zoveel verdiende Liam Lawson per raceronde bij Red Bull

Geen slechte deal voor de ongelukkige ex-teamgenoot van Max Verstappen, toch?

Ach die arme Lawson toch. Vol goede moed begon hij aan zijn nieuwe avontuur. Als zoveelste in de rij mocht hij zijn geluk beproeven als teamgenoot van Max Verstappen. De verwachtingen waren al niet hoog na de prestaties van Sergio Pérez. Toch wist de jonge Nieuw-Zeelander te verbazen, in negatieve zin. Zijn resultaten waren zo slecht dat het voor de Red Bull-leiding al na twee races genoeg is. Zijn stoeltje naast Max Verstappen wordt gevuld door Yuki Tsunoda. Hij zal volgende week tijdens zijn thuisrace op Suzuka debuteren bij Red Bull Racing.

De officiële bekendmaking van het ontslag van Lawson moet nog komen, maar het feit lijkt wel al in kannen en kruiken. Het hele Nederlandse F1-journaille bericht er al over met als bronnen De Limburger en De Telegraaf. Daarvan had die eerste trouwens de primeur. Credits van ons aan het lokale krantje!

Het salaris van Liam Lawson

Het is natuurlijk erg treurig voor Lawson dat hij gedegradeerd wordt tot VCARB-coureur. Maar bekijk het van de zonnige kant: de witte Racing Bulls-auto lijkt in tegenstelling tot de RB21 redelijk makkelijk op snelheid te komen. Bijkomend voordeel is dat Red Bull wel gewoon Lawson moet betalen voor zijn tijd in de RB21.

Volgens Racingnews365 zou Lawson 1 miljoen dollar verdienen als adjudant van Verstappen. Dat is omgerekend ongeveer € 930.000. Liam Lawson pakte dus een salaris van 500.000 dollar of ongeveer € 465.000 per Grand Prix. Hij is in totaal 97 dagen Red Bull Racing-coureur geweest (van de bekendmaking van zijn aanstelling tot het nieuws van zijn ontslag). Ga je daar vanuit, dan heeft Lawson 10.309 dollar of bijna € 9.600 per dag verdiend. Niet slecht.

Reken je het per raceronde uit, dan wordt het nog wat geiniger. In Australië wist Lawson zijn auto niet aan de finish te brengen. Vlak na het aanvangen van zijn 47ste ronde spint Lawson en knalt in de muur. Bij de seizoensopener heeft hij dus 46 ronden gereden. In China haalt hij bij zowel de sprintrace als de hoofdrace de finish. Samen zijn dat 75 ronden wat zijn totaal in 2025 op 121 brengt.

Salaris Lawson per raceronde

Deel je 1 miljoen dollar door 121 ronden, dan kom je op 8.264,46 dollar per raceronde. Dat is omgerekend ongeveer € 7.600. En zo kunnen we nog wel wat verder rekenen. Wat dacht je van een totale uurloon van bijna € 400,-? Er zijn dagen bij dat wij dat bij Autoblog niet verdienen.

Voor wie het trouwens wil weten: Max Verstappen verdient op jaarbasis 65 keer zoveel als zijn aanstaande ex-teamgenoot. Daar kan Maxie makkelijk een nieuwe jet van kopen. Zeker als iemand de oude privéjet van Verstappen koopt.