Tunen atmosferische Ford-motor bij dealer nu mogelijk

Altijd handig als je je atmosferische Ford-motor bij de dealer wilde tunen.

Tuning is misschien wel het leukste om met je auto te doen. Een fabrieksauto is bijna altijd een enorm compromis tussen dingen die jij als bestuurder wellicht helemaal niet interessant vindt.

Daar speelt de tuningsindustrie heel erg handig op in. Ze maken de onderdelen die de consument dus wel degelijk wil hebben, zij het op kleinere schaal. Maar als het gaat om enorm populaire auto’s, dan is een klein percentage daarvan nog voldoende om lekker de schoorsteen te laten roken.

Eigen upgrades

Daarom spelen fabrikanten er telkens vaker op in met eigen upgrades. Dan heeft de eigenaar van de te tunen bolide de geruststelling dat het met de kwaliteit meer dan snor zit, en heeft de fabrikant net wat meer omzet binnengeharkt. Een ‘win win-situatie’.

Ford Performance

De laatste upgrade komt van Ford Performance. Het is geen simpele chip, maar zorgt wel voor meer vermogen op een atmosferische motor. Het gaan namelijk op de Cold Air Intake-kit voor de Coyote V8, de V8 motor die je ook kunt aantreffen in Nederland. De Mustang GT wordt namelijk ook in Nederland geleverd, alhoewel in zeer beperkte aantallen vanwege het enorme BPM-tarief.

Cold Air Intake-kit

Maar mocht je een Mustang V8 hebben, hebben wij goed nieuws. Het tunen van de atmosferische V8 Ford-motor is nu mogelijk! De Ford Performance Cold Air Intake-kit is gericht om de luchtinvoer naar de motor te optimaliseren. De kit behelst een nieuw inductiesysteem, groter gasklephuis, adapter (om de boel passend te krijgen) en gerecalibreerde ECU.

Relatief

De wijzigingen zijn relatief gezien best indrukwekkend. Niet zozeer door het extra aantal paarden. Je krijgt er namelijk precies 19 pk bij. De toename in trekkracht is interessanter: er komen namelijk 59 Newtonmeters bij 2.000 toeren. Dat laatste ga je voornamelijk voelen. Voor de context: standaard levert de V8 450 pk en 529 Nm.

Post-facelift

De kit is leverbaar bij alle dealers in de VS en het mooie is: de garantie blijft behouden. De kit is leverbaar voor alle Mustangs met V8 van ná de facelift, behalve de Bullit. Die speciale editie heeft de inductiekit namelijk al onder de donkergroene kap liggen. Of de kit naar Nederland komt, is niet bekend. Onwaarschijnlijk is het niet. Sommige Ford Performance onderdelen zijn gewoon in Europa te bestellen. Dus met een beetje mazzel kun je jouw atmosferische Ford-motor tunen.