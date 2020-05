Autoblog advies: praktische hatchback naast EV (14K)

Praktische hatchback voor naast de EV, voor de lange afstanden en maximaal 14.000 euro. Wat kun je dan krijgen? Team Autoblog zoekt het voor u uit!

Elektrische auto’s zijn geweldig, maar er kunnen ook een paar kanttekeningen bij gemaakt worden. In dit geval ondervond Wilhelm (je verzint het niet!) het. Hij en zijn vrouw rijden op dit moment met heel erg veel plezier in een Audi A4 Avant, maar kunnen binnenkort een Audi e-tron in ontvangst nemen.

De e-tron heeft een groot nadeel en dat is de relatief beperkte actieradius. Nu is het voor Wilhelm in meer dan 90% van de gevallen meer dan adequaat, maar het zou wel handig zijn om een praktische en handige auto voor ernaast te hebben.

Voor de nieuwe auto vroeg Wilhelm zich af: kun je niet beter een diesel nemen? Zeker bij de modaal gemotoriseerde diesels is het verbruik dermate laag, dat je de kosten voor de extra MRB er in no time uit hebt. Eh, ja dat klopt. Kortom, wat is de beste praktische hatchback voor naast een EV?

De eisen en wensen van Wilhelm kun je hieronder lezen:

Huidige /vorige auto's: Audi e-Tron, Audi A4 Avant Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Voornamelijk prive, Budget: Zo rond de 14.000 euro Jaarkilometrage: Waarschijnlijk zo'n 30.000 km Brandstofvoorkeur: Diesel lijkt erg interessant Reden aanschaf andere auto: Zoek een goede aanvulling voor de e-Tron. Gezinssamenstelling: 2 Volwassenen, 2 honden Voorkeursmerken/modellen: Skoda, BMW, Mazda: sta voor alles open eigenlijk No-go modellen / merken: Audi A3. te zware auto's.Sowieso geen zware auto's.

We beginnen met de meest nuchtere keuze, en gaan zo door naar de modellen met iets meer sjeu.

Fiat Tipo 1.6 Business Lusso automaat

€ 12.999

2017

45.000 km

We beginnen helemaal onderaan de ladder. De Fiat Tipo is zo’n fles wijn die niet heel erg duur is, maar wel erg lekker. Nu komt dat door twee dingen: dankzij de lagere prijs stel je onwillekeurig toch je verwachtingen bij. Ten tweede heeft de auto een meer dan uitstekende motor onder de kap. De 1.6 JTDM heeft redelijk wat vermogen (120 pk) en vooral behoorlijk wat koppel. Maar er zijn meer voordelen. De ruimte is prima voor elkaar en voor het geld heb je een hele jonge auto met zeer weinig kilometers. Qua verfijning merk je wel dat de Tipo niet is afgestemd op de dure premium smaak van veel Europeanen. Maar het is zeker geen Dacia-achtige ervaring. Daarbij ziet de Tipo er best goed uit. Qua uitrusting ook alles dik voor elkaar. Een goede aanbieding, maar verwacht geen wonderen.

Skoda Octavia 1.6 TDI Greenline (5E) Elegance

€ 11.850

2015

110.000 km

De meeste auto voor je geld krijg je ook gebruikt bij Skoda. Als je kijkt naar de meters, decimeters en centimeters is de Skoda Octavia bijna onverslaanbaar. De Skoda is niet noemenswaardig breder dan de concurrentie, maar wel veel langer. De Octavia is daardoor bijna een alternatief voor mensen die D-segment ruimte wensen voor C-segment kosten. Tel daarbij op dat de Skoda gebruik maakt van prima VW-techniek en je hebt een winnaar. Het is wel een beetje een lege overwinning, want de Octavia is echt droge kost. De techniek is niet ontwikkeld om je blij te maken. Er zit nul franje aan. Het is strak en kaal. Zelfs in exemplaren die goed zijn uitgerust, bekruipt er een kaal gevoel. Zeer functioneel, past prima in het eisenpakket, maar doet dat zonder charme.

Renault Mégane dCi110 Zen

€ 12.200

2016

105.000 km

De Renault Mégane heeft aanzienlijk meer charme in de aanbieding. In de juiste kleurstelling met goede wielen is het gewoon een fraaie auto. Qua rijeigenschappen is de Mégane heerlijk Frans: veel comfort, zonder week te zijn. Het is meer een auto voor de bon vivant die zich graag hier aan laaft. De motor is lekker soepel, maar voelt niet heel erg krachtig aan. Als je veel haast hebt, kan dat leiden tot frustratie. Qua interieur moet het je ding zijn. Het heeft meer sjeu dan de Octavia, maar vroeger deden de Fransen dit beter. Met name het infotainment scherm wordt niet mooi oud. Een beetje alsof je 13 jarige neefje een budget Android-tablet van de Kruidvat voor 89 euro in het dashboard heeft geplakt. Het werkt overigens redelijk goed. Gewoon een prima praktische hatchback naast je EV.

Opel Astra 1.6 CDTi Innovation (K)

€ 13.500

2016

70.000 km

Vroeger was de Opel Astra de gouden standaard. Naarmate ze beter werden, ging het achteruit met de verkoopcijfers. Deze generatie Astra is een perfect voorbeeld van een degelijk Duitse auto. Alles voelt goed in elkaar gezet, de afwerking is keurig en de materialen zijn van behoorlijke kwaliteit. Deze generatie Astra is aanzienlijk lichter dan zijn voorganger en dat merk je. De rijeigenschappen zijn meer dan ordentelijk. Het is geen hot hatch qua wegligging, maar dat zwaarlijvige heeft ‘ie niet meer. De motor is een prettige metgezel die prima prestaties levert, zeker gezien het beperkte verbruik. De uitrusting is in de meeste uitvoeringen dik voor elkaar. Eigenlijk zou Opel de Astra een andere naam moeten geven, want de connotatie die men heeft, strookt niet met de auto.

Ford Focus TDCI 1.5 Titanium (DYB)

€ 12.795

2017

80.000 km

De Ford Focus is het perfecte voorbeeld dat een verstandige auto geen saaie auto hoeft te zijn. Het is sowieso een praktische hatchback naast de EV, maar ook een leuke. Nu is de Focus per generatie telkens meer een allemansvriend en heeft de concurrentie de achterstand behoorlijk goed gemaakt. Maar het feit blijft dat de Ford Focus een goed compromis is. Je gaat er namelijk graag voor de lol een rondje in rijden. De Focus heeft een fijne stuurinstallatie, prima bak en een onderstel dat niet hard is, maar wel strak als u begrijpt wat ik bedoel. Waar sommige fabrikanten het budget steken in goede infotainment, aaibare dashboards of achterwielaandrijving, heeft Ford wat extra geld gestopt in het onderstel en dat merk je. De Titanium uitvoering is meer dan compleet. De 1.5 TDCI is niet bijzonder spannend, maar maakt het wel mogelijk om erg zuinig te rijden. Binnen het vandaag gestelde budget is hij ook goed te vinden. Ook lekker: het is de laatste uit de serie, dus de meeste kinderziekten zullen er wel uit zijn.

Volvo V40 D2 Inscription (Y555)

€ 12.950

2016

60.000 km

De Volvo V40 staat gedeeltelijk op hetzelfde platform als de Focus. Het is een variatie waar Volvo zijn eigen draai aan gegeven heeft. Dat hadden ze beter niet kunnen doen, want de V40 rijdt niet beter dan de Focus. Ja, de V40 is iets comfortabeler en verfijnder, maar mist scherpte. Daar staat tegenover dat je een veel betere badge hebt. De Volvo V40 ziet er fraai uit en het interieur staat op een hoger niveau. Laten we eerlijk zijn: daar heb je altijd lol van. Wel is de V40 verrassend krap, zeker als je wat groter bent. Het grote voordeel is dat we in Nederland gek zijn op de auto. Bij de Blokker kun je de onderdelen kopen en de timmerman op de hoek kan het onderhoud doen. Ook zijn occasions werkelijk overal te vinden, tegen heel aantrekkelijke prijzen. Ook leuk: er zijn veel luxe uitvoeringen van geweest. Ga voor de Inscription, de meest luxe variant. Past uitstekend bij de auto.

BMW 118d High Executive (F20)

€ 13.950

120.00 km

2014

Als je premium wil, is er eigenlijk maar een keuze: de BMW 118d. Het is de enige auto met achterwielaandrijving. Daardoor is het zeker geen betere C-segment hatchback. Wel geeft het de auto een eigen cachet. Qua ruimte valt de 1 Serie behoorlijk tegen, zeker de kofferbak en ruimte op de achterbank zijn niet al te best. Als je per ongeluk een driedeurs hebt, is het eigenlijk meer een coupé qua ruimte, dan een hatchback. Voorin zit je trouwens uitstekend. Het is echt zo’n favoriete jas die je graag aantrekt. Qua motor kun je voor een 116d of 118d gaan, het zijn dezelfde motoren, zij het met andere software. Althans, voor de facelift. Daarna werd de 116d een driepitter. Qua onderstel is het geen Focus, maar voor de dempers zijn er voldoende oplossingen. Let ook even op de opties: 1 Series kunnen bijzonder karig uitgerust zijn.

Yolo: Mercedes-Benz E250 CDI Coupé Elegance (C207)

€ 13.950

100.000 km

2009

Het is een beetje afhankelijk van hoe praktisch de hatchback moet zijn. Maar stel dat het gewoon een handige tweede auto moet zijn, waarom niet deze Mercedes? We beginnen even met de Yolo-kenmerken. Het is namelijk geen praktische hatchback voor naast een EV. Het is een grotere auto, dus zwaarder. Duurder in onderhoud. Dat laatste is ook het geval omdat de auto een paar jaartjes ouder is. Maar is het verder écht zo’n gekke auto? De ‘250’ CDI is een relatief zuinige viercilinder. De E-Klasse Coupé is stiekem een C-klasse, dus zo zwaarlijvig is ‘ie ook weer niet. Het mooie van de Elegance is dat het geen semi-sportieve uitvoering is, maar juist een heel luxueuze. Ze zijn te vinden in het budget, ook met normale kilometerstanden, maar het is bijna allemaal import. Dus wel even checken dat de auto niet met 0 euro aan BPM is ingevoerd en dat alle boekjes, facturen en dergelijke aanwezig zijn.