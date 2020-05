Singer 911 Warren Commission heeft integrale verrassing

De Singer 911 Warren Commission is niet alleen bloedmooi, maar ook zeer verstandig.

Een nieuwe maand, een nieuwe Singer. Af en toe horen we de geluiden dat het allemaal te veel op elkaar lijkt. Dat klopt, maar is daar iets mis mee? Het zijn allemaal stuk voor stuk ware pareltjes.

Bijzondere mix

Voor vandaag hebben we de Singer 911 Warren Commission. Het is wederom een relatief oude 911 die er nog ouder uitziet dan dat ‘ie, voor de prijs van een heel dik aangeklede nieuwe 911. Het is een heel bijzondere mix van alle producten die je kan kiezen bij Singer.

Carrera 4

De basis is zoals altijd een 911 van de 964-generatie. In dit geval gaat het om een Porsche 911 Carrera 4. Inderdaad, met vierwielaandrijving. Qua motor is de kersverse eigenaar gegaan voor de dikste variant, een door Cosworth getunede 4-liter boxermotor met 500 pk. Let wel: atmosferische pk’s. Maximaal kan het blok 9.000 toeren draaien.

Oscar Wilde

Waarschijnlijk dat de eigenaar koos zoals Oscar Wilde het zou doen: van alles het beste. Naast vierwielaandrijving, heeft deze Singer 911 Warren Commission een compleet koolstofvezel koetswerk, centrale tankdop, keramische remschijven. Verder zien we zwarte Fuchs-velgen en grijs/zwarte striping aan de zijkant. De kleur is Dark Battleship Grey en een tikkeltje saai.

Oxblood Red

Het geheel toont bijzonder spannend, wel heel erg fraai. In het interieur is er wel voor een spannendere kleur gekozen. Het leer is namelijk ‘Oxblood Red’. Een donkerrood dat heel erg mooi bij de grijze lak staat. Qua stoelen heeft de eigenaar besloten de sportkuipen te willen, in plaats van de reguliere zetels. Ze zien er werkelijk beeldschoon uit. Hopelijk zitten ze ook goed. Ook is een leuke verwijzing naar moderne 911’s, de centrale meter is Carmine Red, de kleur die Porsche gebruikt op zijn GTS-modellen.

Half miljoen

Over prijzen wordt met geen woord gerept, uiteraard. Reken maar dat je richting het miljoen gaat als je van alles het duurste uitkiest. Het begint ongeveer bij de helft, daarna is alles op wens van de klant. Maar ja, meestal hebben eigenaren van een Singer een garage vol met Porsches staan is dit hun pronkstuk. Dan mag het ook wel wat kosten.