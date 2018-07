De internationale media over de heldenrit van Hamilton

Hij leek aanvankelijk bij de pakken neer te gaan zitten, maar wist de race uiteindelijk in zekere zin nog naar zijn hand te zetten.

Een speciale helm is geen garantie voor succes, zo heeft Lewis Hamilton afgelopen weekend ondervonden. De Brit begon zijn weekend misschien goed in de vrije trainingen en de kwalificatie, op de zondag werd hij na een belabberde start ook nog eens in de rondte getikt door de Iceman (video). Hoewel de actie van Raikkonen door de raceleiding werd bestempeld als een raceincident en de Fin tien seconden tijdstraf kreeg, zag Mercedes door de vingers precies wat er aan de hand was: Ferrari saboteert potentieel goede resultaten van hun directe opponenten, door ze simpelweg van de baan te rammen.

Mening persoon in de F1-paddock lacht om het oordeel van Mercedes, maar tot enkele uren geleden waren de Duitsers bloedserieus. Het is immers de tweede keer in drie wedstrijden dat Ferrari dergelijke ‘tactieken’ gebruikt om de tegenstander te slim af te zijn. Dat het de Italianen slechts éénmaal succes heeft gebracht, wordt hierbij genegeerd.

Enfin, dankzij het ongelukkige voorval waarmee Hamilton te maken kreeg, mocht hij bijna helemaal van achteren ‘beginnen’. Nu is de Mercedes ongelooflijk snel, zelfs voor een coureur als Hamilton is dit een enorme taak. Echter heeft de Brit, mede dankzij een tweetal Safety Cars, toch nog een glimlach op de gezichten van het thuispubliek weten te toveren door als tweede te eindigen. Voldoende om te imponeren, zou je zeggen, maar wellicht dat de onnodige opmerkingen van Hamilton en zijn team in het verkeerde keelgat van de media zijn geschoten. Wij zochten het uit.

BBC

Hoewel de Britse nieuwsfabrikant zich grotendeels kan vinden in de woorden van Mercedes en de wedstrijd van Hamilton de lucht in prijst, ziet ze een drastisch probleem op de loer liggen. Ferrari wordt sterk, heel sterk. De Italianen hebben, vooral op het gebied van motoren, enorme stappen gezet. Als gevolg heeft de Scuderia op twee circuits gewonnen, waarvan in eerste instantie werd gedacht dat Mercedes er gemakkelijk zou zegevieren. De kracht van de Italiaanse equipe doet de omroep grote vraagtekens achter een mogelijke vijfde titel van Hamilton zetten. In die zin was de tweede plaats van Hamilton dan ook een overwinning, daar er bepaald niet zeker is hoe de Silberpfeilen het de komende twee wedstrijden zullen doen. Zowel Hongarije als Duitsland lijken voor Ferrari, op het eerste gezicht, een open goal.

ESPN

De Amerikanen zijn duidelijk niet gecharmeerd van het gedrag van de ‘Duitsers’, die de schuld vooral neerleggen bij Ferrari. De reactie is begrijpelijk, want Mercedes heeft te maken met een omwenteling; iets wat ze nota bene op eigen terrein in het gezicht wordt gewreven. Mercedes ziet in Silverstone immers een thuisbasis, daar het net als veel andere teams in de omgeving van het snelheidspaleis is gevestigd. Daarbij zijn ze de afgelopen jaren uiterst dominant geweest op het circuit. Een pijnlijk verlies, zoveel is wel duidelijk. Mercedes moet echter begrijpen dat zijzelf verantwoordelijk zijn voor de twijfelachtige reeks wedstrijden. De Duitsers moeten niet naar excuses zoeken, maar de vinger op de zere plek leggen en het momentum van Ferrari stoppen; zeker nu de meeste voordelen waarvan Mercedes kon genieten zijn verdwenen.

Auto, Motor und Sport

De Duitse media ziet dat Mercedes haar huidige vorm vooral te danken heeft aan één probleem: de start. Dit is vervolgens weer te herleiden aan de manier waarop Ferrari en Mercedes hun motoren bouwen. Het voordeel dat de Duitsers hadden is verdwenen, in zoverre dat het team bij aanvang van de race kansloos lijkt. Dit was de afgelopen wedstrijden goed te zien. Telkens waren de rode auto’s sneller, terwijl de zilveren pijlen moeizaam van hun plaats kwamen. Dit heeft weer als gevolg dat Mercedes zichzelf, niet geheel opzettelijk, kwetsbaar opstelt. Het aloude gezegde dat een ongeluk in een klein hoekje zit, klopt jammer genoeg voor de equipe uit Brackley. Hamilton kwam misschien op fraaie wijze terug, ware het niet voor de Safety Car was hij waarschijnlijk niet eens op het podium geëindigd.

The Guardian

Een race om te vergeten, aldus de Britse krant. Nadat hij op zaterdag een nipte pole position wist te claimen, verpeste Hamilton zijn goede kansen al vrij snel door zijn start te vernaggelen, recht voor de ogen van het thuispubliek. Hierdoor werd hij niet alleen een prooi voor Vettel en zijn teamgenoot, het zorgde er ook voor dat Raikkonen hem onbedoeld van de baan kon tikken. De Britten laten zich niet verblinden door chauvinisme en zijn niet overtuigd van de aantijgingen van Hamilton en Mercedes jegens Ferrari. Hoewel de inhaalrace Hamilton toestond zichzelf van zijn beste kant te laten zien, leverde het weinig op voor het thuispubliek. Teleurgesteld en zonder de hoogste prijs gingen ze naar huis. Als klap op de vuurpijl noemen ze Vettel de verdiende winnaar. Ouch.

CNN

De fenomenale inhaalrace van Hamilton valt in het niet bij de ronduit overtuigende vorm van Ferrari. CNN erkent dat Ferrari nu wel degelijk de bovenhand lijkt te hebben en vraagt zich daarbij hardop af of het niet de tactiek is die Mercedes in de steek laat. De dubbele uitvalbeurt in Oostenrijk overschaduwde het wellicht enigszins, maar voordat beide Silberpfeilen aan de kant van het asfalt te vinden waren, werden er veel twijfels gezet bij de tactische keuzes van de Duitse equipe. Ook in Groot-Brittannië was het weer raak. Hoewel Hamilton heeft aangegeven dat het voor hem de perfecte strategie was, vraagt de publicatie zich af het enkel de auto en de concurrent is waaraan Mercedes de schuld kan geven.

Marca

Schadebeperking, zo ziet de Spaanse krant de race van Hamilton. Hoewel Ferrari misschien de aanstichter was van de macabere zondag van Hamilton, waren de Italianen er in ieder geval met de zege vandoor gegaan. Sterker nog, Mercedes moet zich stevig achter de oren krabben, nu Ferrari duidelijk het sterkste team van de grid lijkt te zijn. Precies daarom was het van de hoogste prioriteit dat Hamilton zoveel mogelijk punten bij elkaar sprokkelde. De kans is namelijk groot dat de Brit de komende wedstrijden nog meer klappen zal moeten incasseren.

Le Figaro

Hamilton mag blij zijn dat Ferrari, en met name titelrivaal Vettel, niet nog verder op hem is uitgelopen in het kampioenschap. Afgezien van een verschrikkelijke start en de daaropvolgende draaimolen waarin hij door Raikkonen werd geslingerd, heeft de Brit alles goed gedaan. Dat dan weer wel. De Brit heeft weer een memorabele rit achter de rug, maar kan er niet van genieten, wetende dat er enorm veel werk aan de winkel is voor de komende wedstrijden.