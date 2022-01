Turkse TOGG hatchback is een knappe wagen, toch?

Flauwe woordspelingen kunnen voorkomen bij deze Turkse TOGG hatchback. Moet kunnen, toch?

Op dit moment wordt de Consumer Electronics Show 2022 gehouden. Dat is eigenlijk een evenement waarbij onze collega’s van Apparata druk mee bezig zijn. Op de CES worden alle noviteiten op het gebeid van tech, witgoed en bruingoed als eerste getoond. Op Apparata kun je daar als eerste alles over lezen! Maar de laatste jaren zijn autofabrikanten telkens actieer op deze beurs.

Nu auto’s telkens geavanceerder worden en met name elektrisch, is er vanuit de tech-wereld veel meer belangstelling voor. Zo test Marques Brownlee (MKBHD) de Porsche Taycan wél en de 911 GT3 RS níet. En door Lewis Hilsenteger van Unboxing Therapy wordt de Mercedes EQS wel bekeken, maar de Mercedes 190 E 2.5 – 16 Evolution II (W201) dan weer niet. De Turkse TOGG hatchback zal waarschijnlijk wél op voldoende aandacht kunnen rekenen.

TOGG Transition Concept Smart Device

Kennen jullie TOGG nog? Dat is een Turkse autofabrikant in het leven geroepen om uiteraard geld mee te verdienen Daarnaast moet TOGG in Turkije te zorgen voor meer betaalbare auto’s en uiteraard extra werkgelegenheid. Veel autofabrikanten hebben in Turkije een fabriek, maar het verdiende geld gaat dan uiteindelijk naar Frankrijk, Duitsland of Japan. Met TOGG is dat niet het geval.

Hun eerste auto (deze crossover) staat gepland voor 2023. Dan moet er een compacte crossover op de markt komen. De auto die je op de afbeeldingen ziet, is de TOGG Transition Concept Smart Device. Het is een concept voor een compacte hatchback (in de ruimste zin van het woord). Ten opzichte van de Cadillac die we net zagen, ziet deze TOGG hatchback eruit alsof deze over twee maanden in productie kan gaan in plaats van over twee decennia.

Informatie Turkse TOGG hatchback

We zullen het overigens ook met de foto’s moeten doen, want er is nog niet heel erg veel bekend verder over de Turkse TOGG hatchback. De auto lijkt een sedan te zijn, maar de Transition Concept Smart Device (heerlijke naam!) heeft een handige vijfde deur. Tesla Model 3-eigenaren kunnen beamen hoe handig zo’n grote kofferklep is.

Mocht je denken: wat een fraaie auto, dan kun je daar Pininfarina voor bedanken. Waarom zelf wat ontwerpen als je een grootmeester kunt inhuren, toch?