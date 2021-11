Elektrisch rijden duurder vanwege hoge stroomprijzen

Elektrische rijden wordt veel duurder.

Elektrisch rijden is de toekomst! Of we het nu leuk vinden of niet, binnenkort zoeven we allemaal met 99,9 km/u over de snelweg in een zelfsturend elektrowaggie. Uiteraard zijn er al elektrische auto’s, waaronder een paar hele goede. Naast de bekende nadelen (hoog gewicht, kleine actieradius, lange laadtijden) is er ook een enorm voordeel: het is goedkoop!

De elektrische auto in aanschaf is niet zozeer goedkoop, maar het elektrisch rijden wél. Zo betaal je geen wegenbelasting en is de bijtelling in veel gevallen lekker laag. Nog een voordeel is dat de laadkosten laag zijn. Nou ja, waren. Ook die tijden lijken namelijk voorbij te zijn.

Elektrisch rijden duurder

Want het zal iedereen wel zijn opgevallen dat de energieprijzen flink aan het stijgen zijn. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de prijs van elektriciteit voor jouw Tesla, e-Niro of Enyaq. Fastned bevestigt vandaag namelijk dat ze hun tarieven flink gaan verhogen.

Tot nu toe heeft Fastned de prijsstijgingen telkens uit eigen zak gecompenseerd, maar daar komt een einde aan. Elektrisch rijden zal dus duurder worden als je veel onderweg bent (en dus onderweg zal moeten laden).

Nieuwe tarieven

De nieuwe, hogere, laadtarieven zullen vanaf morgen (11 november) ingaan. Dus naast het feit dat je niet moet vergeten onredelijk veel snoepgoed en andere suikerhoudende producten te kopen, moet je de dag van te voren alvast thuis laden. Onderweg laden zal namelijk tot zo’n 17% duurder zijn. De nieuwe prijs per kWh is 0,69 eurocent, slik!

Deze prijs kan iets afwijken per laadpas. Mocht je een Gold Membership hebben, dan stijgen de prijs naar 0,45 kWh. Dat niet alleen, de Gold Membership prijzen gaan vanaf 1 december 2021. Zo’n gouden lidmaatschap kost je 11,99 euro per maand. Mocht je nog specifieke vragen hebbem, kun je altijd even de FAQ-pagina van Fastned bekijken.

Met dank aan Yoeri voor het tippen!