Duitse Maserati MC20 Cielo is beter dan een Italiaanse

Maar deze Duitse Maserati MC20 Cielo is ook een tikkeltje fouter.

We kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar er zijn dus volwassenen vrouwen en mannen die een Maserati hebben gekocht en daar nét niet helemaal tevreden mee zijn. Een Maserati is toch een beetje een ultieme lifegoal en het is een beetje apart dat je vervolgens nog met je ultieme lifegoal naar een tuner gaat om ‘m ‘af te maken’.

En toch is de Maserati MC20 een populaire auto onder het tunersgilde. Links en rechts zien we de meest bijzondere projecten voorbij komen. In sommige gevallen is het vrij beschaafd en subtiel, maar soms zijn het echt rijdende carbon paleizen. Opvallend en duur? Ja. Mooi? Neuh.

Duitse Maserati MC20 Cielo

Gelukkig is Novitec er altijd nog. Deze Duitse tuner heeft altijd een voorliefde gehad voor het Italiaanse spul. Aanvankelijk deed Novitec veel met producten van Alfa Romeo, Fiat en Lancia, maar tegenwoordig zitten ze in de exclusievere hoek. Logisch, per unit verdien je dan meer. Daarnaast: de markt voor Lancia Lybra-tuning is vrij klein.

In dit geval hebben ze zich wederom ingehouden. Het is niet zo dat ze niets veranderd hebben, want dat zien we ook weleens. Nee, er zijn een paar modificaties die die MC20 Cielo dikker maken, maar niet direct fout. Zo is er een complete kit van aerodynamische onderdelen van koolstofvezel.

Denk aan de splitter, sideskirts, ducktail-spoiler en diffusor. Deze onderdelen zien er niet alleen fraai uit, de pasvorm is werkelijk perfect én het is daadwerkelijk getest in een windtunnel. De onderdelen zorgen voor meer downforce. De ‘inzetstukken’ voor de luchtinlaten zijn vervangen het plastic en zijn vooral bedoeld om mooi te zijn. Carbon voor auto’s is een beetje hetzelfde als diamanten voor vrouwen.

711 pk!

Dan de wielen. Net als de striping zijn ze van goud en daar moet je een fan van zijn. We zien het de laatste tijd steeds meer, dat gouden of bronzen wielen af-fabriek geleverd worden. Denk aan de Oro Classico-wielen van de Alpina B3 GT of het Neodyme van Porsche. In dit geval zijn het gesmede 21 units van de firma Vossen. Voor zijn ze 9×20 groot, met 255/30 ZR21-banden. Achter zijn de wielen 12×21 met 325/25 ZR25-banden. U begrijpt, de bedrijfsleider van de lokale fastfitter kun je straks rekenen tot de intieme vriendenkring.

De V6 heeft namelijk meer vermogen gekregen. In combinatie met een sportuitlaatsysteem van Novitec met een herprogrammering van het motormanagement pompt de Nettuno-V6 er 711 pk (bij 7.400 toeren) en 818 Nm (tussen 3.000 en 5.500 toeren) uit. Zodoende kun je in 2,8 seconden naar de 100 km/u sprinten. De 0-200 km/u sprint is in 8,4 seconden achter de rug. De topsnelheid is nu ‘meer dan 325 km/u’.

Alle onderdelen zijn bij Novitec te bestellen. Mocht je een compleet opnieuw bekleed interieur wensen, dan is dat ook mogelijk.

