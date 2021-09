Sportinterieur voor de 325 – Autoblog Garage

We gaan de BMW 325 voorzien van een sportinterieur!

Het BMW 325d-project in de Autoblog Garage begint telkens meer vorm te krijgen. Iets meer dan een jaartje geleden kochten we de witte stationwagon en inmiddels zijn we 45.000 km verder. Tot nu is de auto uitstekend bevallen, maar uiteraard zijn er wel telkens kleine upgrades (nodig?).

Dat ligt niet eens aan het feit dat het een slechte auto is. Integendeel. Er is nu eenmaal zo veel te krijgen voor de auto en ergens vind ik het leuker om een auto achteraf verder aan te kleden dan een complete versie met sportpakketje en sportinterieur te kopen. Is dat verstandiger? Neuh, maar dat was ook geenzins de bedoeling.

Interieur upgrades

Voor vandaag hebben we een heleboel interieurupgrades voor de auto. En met een heleboel, bedoelen we ook een heleboel. De vorige keer hebben we ze kort behandeld, voor nu kun je het zien niet vanuit mijn, eh, onze (sorry schat) woonkamer, maar in de auto zelf. Tegelijkertijd zullen we meteen even melding doen van hoe het nu bevalt en of je nu wel of niet deze upgrades moet overwegen (of direct moet zoeken in je auto).

Sportstuurwiel

We beginnen het sportinterieur voor vandaag met het stuurwiel. Om heel eerlijk te zijn vond ik de standaardhoepel prima. Het was een lederen multifunctioneel stuurwiel dat gewoon het prima deed. Op aanraden van velen heb ik gekozen voor het BMW M Sportstuurwiel met flippers. Toen ik het stuur binnenkreeg schrok ik nogal, want het was vrij smerig. Echter, na enig poetsen met een doekje was het bijna weer in nieuwstaat, op het ‘hart’ na.

Ter referentie: de standaardstoelen en het standaard stuurwiel.

Dat is bij deze gebruikte M Sportstuurwielen van goedkoop knakig plastic dat altijd heel erg lelijk verbladdert. Vervangen dus, maar niet voor het zelfde plastic dat in no-time lelijk wordt. In plaats daarvan heb ik gekozen voor een ‘opzetstuk’ van Alcantara van BMW Performance. Niet alleen ziet het er veel fraaier uit, het voelt ook nog eens prettiger.

Op de foto’s ziet het kleuronderscheid er groter uit dan het in het echt is, waarschijnlijk door de lichtinval. Aanradertje om het sportinterieur af te maken, wat mij betreft. Het ‘nieuwe’ stuurwiel zelf is vooral heel veel dikker. Het is bijna te dik. Ik vind het op zich wel prettig, maar het verschil is komisch groot. Nadeel: twee stekkertjes die erin moesten zitten, zaten er niet in. Dat hebben we dus even achteraf moeten doen. De flippers zijn wel heel prettig. Houd er rekening mee dat er extra bedrading getrokken moet worden en de functie gecodeerd moet worden.





De automaat doet (zeker met de XHP software van RBT Tuning) het nu dermate goed, dat je niet meer de aandrang voelt om veel zelf te gaan schakelen. Met de flippers doe je het wél. Sommige E90’s hebben iets andere flippers, na (volgens mij) 2010 werden de flippers die ik heb, vervangen door andere type flippers. Echter, BMW koos ervoor om ze van plastic te maken in plaats van metaal. Dus voorlopig houd ik het even zo, ondanks dat het net-niet helemaal period-correct is.

Sportstoelen

Dan de sportstoelen. Daar was ook nog een hele discussie over: moet je wel of geen sportstoelen hebben in je BMW E90? Uiteraard is dat heel erg persoonlijk. Persoonlijk vond ik de tentstoelen minder verkeerd dan ik aanvankelijk had voorspeld. Bij de zoektocht naar een nieuwe auto wilde ik per se sportstoelen, maar dit exemplaar was dermate netjes en alle auto’s met sportstoelen hadden destijds veel meer kilometers gelopen.

Ter referentie: zo zagen de standaard barkrukken eruit

Tellers terugdraaien was geen optie, later eventueel sportstoelen monteren wel. Dus vandaar de keuze voor standaardstoelen. Op korte ritjes zijn ze prima. Er zijn echter een paar nadelen. Na langere ritten voel je gewoon dat er onderin de rug te weinig steun is. Ik kreeg daadwerkelijk rugpijn. Met een kussentje zou het vast te verhelpen zijn. Tweede nadeel: als je iets ‘enthousiaster’ rijdt, vlieg je alle kanten op.

Nu de stoelen gemonteerd zijn kan ik zeggen: wat een verschil! @Bart1976 had dus gewoon gelijk. En @nicolasr bleef eveneens aandringen dat hij er 400.000 km mee gereden had en dat ze zalig waren. Aanvankelijk dacht ik altijd dat ze veel te smal waren, maar je kan de zijkanten verstellen voor kleine slanke mensjes of iets bredere redacteuren. Dat niet alleen, er zit ook een lendensteun op. Althans, in dit geval. De meeste sportstoelen zijn er gek genoeg niet mee uitgerust.

Aanradertje voor sportinterieur

Dat is dus niet standaard voor alle sportstoelen, maar óók een optie. Misschien is dat nog wel een grotere aanrader, want je kan zo precies de steun in je onderrug zetten zoals je wilt. Als kers in de appelmoes kun je ook nog eens de stoelen in zijn geheel kantelen én zit er gewoon verwarming in! Kortom, een hele grote blij. Ook lekker, de stoelen zijn bijna niet gebruikt, dus ik zit op veel verser meubilair met dit sportinterieur.

Sportinterieur – Zwarte hemelbekleding

Dan de hemelbekleding. Standaard heeft de 3 Serie een witte hemel of tegen meerprijs is deze zwart (of je moet een M Sport bestellen, dan is ‘ie standaard zwart). Sterker nog, de M Sport heeft standaard het sportinterieur. Het monteren moet een flink klus geweest zijn. Gelukkig hebben de heren van mijn garage wat fotootjes geschoten. Zij hebben namelijk het hele sportinterieur gemonteerd. Want het is namelijk niet alleen de hemel, maar ook alles eromheen: paneeltjes, afdekplaten, knopjes: alles is zwart in plaats van grijs. Dus eigenlijk is alles ter hoogte van de onderkant van de ruiten helemaal nieuw. Het verschil is niet direct enorm, maar zeker merkbaar. Zeker in combinatie met het bruine interieur vind ik het een stuk mooier staan.

Dat niet alleen, ook voelt het geheel prettiger aan. De zwarte stof heeft een (veel) fijnere structuur dan het wat harde en ruwe standaardhemeltje. Je kunt best leven zonder zwarte hemel, maar het is wel prettig en staat fraai. Waar je wel even op moet letten is het voorste paneel. Ondanks dat ik niet een full-options 3 Serie heb, heb ik wel het grote navigatie systeem met Combox en de SOS-knop in het dak. Die zat níet op het zwarte paneel. Aangezien het paneeltje niet los te bestellen is, hebben we deze grijs gelaten. Ik ga even op zoek naar een complete module in de juiste kleur.

Klein grut

Dan nog wat kleine verbeteringen om het sportinterieur te completeren. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om meteen wat kleine dingetjes direct aan te pakken. Er is een BMW Performance-pookknop én pookhoes gemonteerd. Deze zijn van leer en alcantara. Het matcht daardoor met het alcantara op het stuurwiel. Het is donker van kleur, dus het springt niet echt in het oog, maar elke keer als je het aanraakt, merk je het wel. Het voelt prettiger, minder glad en een heel stuk nieuwer. Hetzelfde geldt voor de M Technik handrempook en hoes.

Het is een stuk frisser. Het zijn de kosten echt niet en het verschil is zó prettig. Ik ga niet zeggen dat het aanvoelt als een nieuwe auto, maar net als de start-stop-knop en iDrive knop vernieuwen (is al gebeurd bij deze auto) is alles wat je aanraakt nog nieuw. Erg fijn. Hetzelfde geldt voor de vloermatten. Die zijn namelijk ook gloednieuw. Als bonus heb ik nu ook nog eens een auto die een heel stuk frisser ruikt! Kortom, een hele grote blij!

Hoe bevallen deze interieur upgrades eigenlijk?

En dan misschien wel de belangrijkste vraag: is dit allemaal de moeite waard, zo’n sportinterieur? Vanaf dit moment (deze alinea) heb ik een tijdje mogen leven met alle geïnstalleerde upgrades.

Het stuurwiel was aanvankelijk ietsje te dik. Met name mijn vriendin vond het vorige stuurwiel aanvankelijk wat prettiger. En weet je, dat was het standaard stuurwiel ook. Het is makkelijker. Je kon de auto makkelijker manoeuvreren met de dunnere hoepel. Dat is nu nog steeds mogelijk, maar je moet er iets meer moeite voor doen. De airbag-kap sloot niet helemaal, waardoor bij elk 180 graden draai de zwaartekracht het overnam en het ging hangen. Heel erg knaak. Gelukkig had mijn garage de ontbrekende onderdelen al besteld en worden deze zo snel mogelijk gemonteerd.

Prettig

Na een tijdje ben je aan het stuur gewend en zit het niet meer dwars. Sterker nog, het heeft een paar voordelen. Ten eerste ziet het er zoveel beter uit. Het leer is van een mooiere kwaliteit en het alcantara gedeelte voelt bijzonder prettig aan. Nog een voordeel: de knopjes waren iets anders, waardoor ik ineens een knopje heb om tussen AUX van de iDrive en Apple CarPlay te switchen. Superhandig!

Maar het allerfijnste is dat de auto fijner is om te plaatsen op hogere snelheid. Je voelt simpelweg dat er meer controle is over het stuurwiel. Ook kun je beter met je input overweg. Je bent in snel genomen bochten veel minder aan het corrigeren. Dit is uiteraard iets overdreven, het is niet zo dat je met dit stuur 10 seconden sneller bent op de ‘Ring, maar je hebt wel een fijnere tijd met het dikke sportstuurwiel. De flippers erachter zijn een verademing en moeten standaard zijn. Zeker met de XHP-software kun je dermate snel schakelen, dat het ook echt een toevoeging is.

Altijd doen

Over de handgreep en pookknop kan ik kort zijn: altijd doen als je een nieuwe gebruikte auto koopt en al helemaal als je een sportinterieur erin gaat (laten) zetten. Je raakt het namelijk heel erg vaak aan. Het kost de wereld niet en maakt een groot verschil qua beleving aan boord. De pedalen voelen niet anders aan, maar het ziet er wel beter uit. Ook vloermatten om de paar jaar vervangen is echt geen overbodige luxe. Nu kun je ze redelijk goed schoonhouden, maar stiekem slijt het harder dan je denkt. Dus al de kleine dingetjes maken het een stuk prettiger aan boord.

Maar de grootste verademing zijn toch wel de sportzetels. Qua stoelen is er veel mogelijk bij BMW. Ik had leer in een leuke kleur én stoelverwarming. Dat vind ik belangrijker dan sportstoelen, eigenlijk. Zeker als ze van stof zijn. Gek genoeg is het ook hier eventjes wennen. Mijn vriendin vond ze ‘te lomp’ en onhandig. Nu is zij ook een kleine stukje kleiner en lichter dan ik. Ik moet zeggen, op korte ritjes zijn ze ook iets minder fijn. In en uitstappen gaat simpelweg iets minder makkelijk. Je moet echt even over die wang heen. Het verschil lijkt vrij klein, maar dat is het niet.

Verstelbaarheid sportstoelen

Maar als je ook maar langer dan 5 minuten erin zit, merk je het verschil wel. Niet alleen de stoel is beter, de verstelbaarheid is dat ook. Je kunt handmatig naar voren en naar achteren verstellen, evenals de leuning. Maar nu is er ook een elektrische bediening voor de stoelwangen. De lendensteun is een welkome bonus, maar ik vind hem geweldig. Je kunt zo echt de stoel afstemmen op je eigen rug. Waar ik een paar dagen later pas achter kwam: je kan ze ook nog eens flink kantelen! Samen met de zittingen die uitschuifbaar zijn heb je zo stoelen met veel meer steun.

Kortom, ik zelf ben heel erg blij met de upgrades voor het sportinterieur. Ik moet zeggen dat de auto ook telkens beter bevalt. Zeker sinds de montage van de anti-rollbars is er weinig dat de Alfa Romeo 159 beter doet en deed. Om de auto af te maken, zullen er nog wel een paar upgrades bijkomen. Daarna wordt het toch tijd voor een paar flinke ritten door Europa. Want nu ook met de sportstoelen schreeuwt deze auto het uit om lange reizen te maken. Hogere snelheden, bergpassen, B-wegen over uitgestrekte landerijen: deze auto smeekt om lange roadtrips.

Eerder in deze serie:

Deze auto’s staan in de Autoblog Garage: