Zó gaat de nieuwe Jaguar eruit zien

Voor alle duidelijkheid: het gaat om een auto.

Jaguar baarde deze week opzien door hun nieuwe logo te onthullen. Dat viel niet echt in de smaak en de marketingcampagne eromheen nog veel minder. In de uitingen van Jaguar zijn op dit moment alleen modellen in clownskostuums te zien. Zelfs Elon Musk stak er de draak mee door te vragen “verkopen jullie auto’s?”. Het antwoord is ja, want nu krijgen we toch weer een auto te zien.

We zeggen er even expliciet bij dat het een auto is, want dat is misschien niet direct duidelijk. Als dit een teaser was voor een nieuwe HP-printer hadden we het ook geloofd. Maar dit is dus een voorproefje van de nieuwe Jaguar.

Het is nog een concept car, want aan nieuwe modellen ontwikkelen heeft Jaguar de laatste jaren niet gedaan. Waarom zou je ook? Ze hadden wel een elektrische XJ en een J-Pace ontwikkeld, maar die hebben ze ook weer geschrapt.

De concept car krijgt de naam Design Vision Concept. Daarmee lijkt het vooral een globaal voorproefje te worden van de nieuwe generatie Jaguars. Het ziet er in ieder geval niet uit als een auto die zo in productie kan. Dat gaat ook niet gebeuren, want het productiemodel komt pas in 2026.

We krijgen alleen nog maar de achterkant te zien, maar daar kunnen we wel uit afleiden dat het een liftback wordt á la Audi A7. Het wordt godzijdank geen cross-over: op de eerdere ‘spionagefoto’s’ konden we zien dat het juist een behoorlijk lage auto wordt.

Het is in ieder geval duidelijk dat Jaguar het op alle vlakken over een compleet andere boeg gaat gooien. Dus ook qua design. Dat hebben ze natuurlijk eerder gedaan onder Ian Callum, maar deze keer lijkt het wel heel rigoureus te worden. Jaguar noemt het zelf ‘gedurfd, spraakmakend en resoluut’. Gedurfd is het in ieder geval, je complete historie overboord kieperen.