Dit is je laatste kans op EV-subsidie in Nederland!

Alle miljoenen zijn verdeeld, alhoewel…

”De dag die je wist dat zou komen, is eindelijk hier. Ben je er klaar voor? Kun je dat ooit echt zijn?”, bezong een groepje artiesten eens. De dag waarop het over en uit is met de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) is eindelijk hier. Alle 58 miljoen euro’s die de regering apart heeft gezet voor nieuwe EV’s, zijn verdeeld. Toch is vandaag je laatste kans om € 2.950 korting op een nieuwe EV te krijgen. Er is nog wel geld beschikbaar voor EV-subsidie op tweedehands EV’s in Nederland, namelijk nog € 6,7 miljoen.

Met die € 58 miljoen kan de overheid 19.661 nieuwe (lease) auto’s voorzien van subsidie. Sterker nog, er is voor meer nieuwe EV’s subsidie aangevraagd. Hoeveel dat er zijn weten we niet. De overheid moet nog een deel van de aanvragen beoordelen. Het kan zijn dat er wat geld vrijkomt doordat de overheid een aanvraag afkeurt. Ook zouden er mensen hun aanvraag nog kunnen intrekken.

De aanvragen die vóór 21 november zijn gedaan, worden op volgorde beoordeeld. Mochten hier genoeg aanvragen van worden ingetrokken of worden afgekeurd, dan komt er geld vrij voor aanvragen van vandaag.

Je kunt nu nog EV-subsidie krijgen in Nederland

Vandaag, 21 november, is de pot op gegaan. Nu gaat de overheid kijken hoeveel geld er nog over was aan het begin van de dag. Dit bedrag wordt vervolgens opgedeeld in subsidiepotjes van € 2.950. Vervolgens worden alle aanvragen op 21 november in een bak gegooid en volgt er een loting.

Het tijdstip dat je je aanvraag vandaag doorstuurt, doet er niet toe. Iedereen die vandaag nog EV-subsidie aanvraagt op een nieuwe elektrische (lease)auto doet mee in de loting en heeft evenveel kans. Je kunt je aanvraag indienen tot 23:59 uur. De overheid acht de kans trouwens klein dat je nog subsidie krijgt. Maar hé, niet geschoten…

Let op!

De overheid waarschuwt voor andere websites die tegen betaling een EV-subsidie aan je beloven. Trap hier niet in. ”Veel van deze aanvragen keuren wij af, omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden. U vraagt SEPP gratis bij ons aan”, is het bevel van de overheid. Mocht je nog een aanvraag willen doen, dan vind je hier een lijstje met nieuwe EV’s die binnen de SEPP vallen.

