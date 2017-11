Dit zijn de nieuwe politievoertuigen

Veel sterren op de grille, maar stiekem zijn er ook nog wat nieuwe Tourans door de ballotage geslopen.

Het vervoer van ’s lands dienstkloppers spreekt immer tot de verbeelding, ook nu de staat al lang niet meer de knip trekt voor een stel kekke Porsches. Het dikste waar de politie dezer dagen mee mag rijden is een Audi’s op satan sap. Voor de meeste koddebeiers is echter ook dat genoegen niet weggelegd, want zij moeten het doen met deze koddige ruimtewonders.

Het was al bekend dat de politie voor de nieuwe auto’s onder andere in zee is gegaan met Mercedes. Na het fraude-debacle uit het verleden is besloten de aanbesteding voor nieuwe politievoertuigen dit keer op te breken in meerdere delen. Vandaag maakt de politie bekend dat enkele prototypes van de uitverkoren auto’s inmiddels goedgekeurd zijn. Het gaat om Vito’s, B Klasses en…nieuwe Tourans.

Noodhulpeenheden en de hondenbrigade krijgen de beschikking over in totaal 1.250 B Klasses, 475 Vito’s en 50 Tourans. Alle B Klasses worden ingezet voor noodhulp, alle Tourans door de hondenbrigade. De Vito’s worden verdeeld tussen de twee afdelingen: 400 stuks voor noodhulp, 75 stuks voor de hondenbrigade.

Pim Miltenburg, voorzitter van de stuurgroep Aanbesteding Politievoertuigen, zegt het volgende over de kwestie:

Na een lang en zorgvuldig aanbestedingstraject zijn nu ook de prototypes van de politievoertuigen – ook wel ‘proof of concept’ genoemd – getest en goedgekeurd. De collega’s van de noodhulp gaan straks de weg op met personenwagens van het type Mercedes B-klasse en busjes van het type Mercedes Vito. De hondengeleiders gaan hun honden vervoeren in een Volkswagen Touran of de Mercedes Vito.

Check hieronder een filmpje waarin agenten vertellen over de band met hun nieuwe auto’s.