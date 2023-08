‘Tweede plek achter Verstappen is tegenwoordig een overwinning’

Perez doet het helemaal niet zo slecht, want volgens Marko is de tweede plek een hele prestatie.

Max Verstappen begon afgelopen weekend in België op de zesde plek, maar wist toch overtuigend te winnen. Sergio Perez moest wederom zijn meerdere erkennen in de Nederlandse coureur, maar dat is helemaal geen straf.

Tweede plek achter Verstappen

Volgens Helmut Marko is Sergio wakker geworden uit zijn droom. Hij droomde ervan om kampioen te worden na een paar goede races. Echter, consistent kan je de Mexicaan niet noemen. En dat is Max wel: die rijdt de ene na de andere race iedereen aan gort. De Nederlander is niet te evenaren en zwaait vrolijk iedereen weg.

Sergio reed vooraan toen Max hem inhaalde. Daarna werd de coureur op 22 seconden achterstand gezet. Dat is een grote marge, zeker als je je bedenkt dat ze met hetzelfde materieel rijden. Maar volgens Helmut is dat geen schande laat hij optekenen op Motorsport.com.

Max is Max en hij is speciaal

Een tweede plek is dus op dit moment geen schande. Sterker nog, volgens de Oostenrijker is dat tegenwoordig een overwinning in de Formule 1.

Moeilijk

Kijk, elke coureur doet mee om te winnen. Anders zou je niet kunnen racen in de hoogste raceklasse. En Sergio is serieus goed, maar niet zo goed als Max. Helmut is daar vrij helder in en laat weten dat je psychologisch moet kunnen accepteren dat iemand anders overal beter in is. Auw, dat moet pijn doen. Maar de waarheid is hard en je kan het maar beter accepteren, dan aanklampen aan je dromen die dromen blijven.

Red Bull Racing baas Christian Horner is het met de Helmut eens. Hij vult aan door te zeggen dat Sergio gewoon zijn eigen ding moet doen en maximaal moet presteren. Als er geen drama zal plaatsvinden met Max (voor de tram vallen, over een bananenschil uitglijden enzovoorts) is hij gewoonweg kansloos.