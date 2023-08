Retestrakke SUV Pura Vision van Pininfarina ziet het levenslicht

De nieuwe SUV van Automobili Pininfarina is blubberdik en komt met de naam Pura Vision.

Ja, ja. Echte autopuristen gruwelen van SUV’s. Maar, de auto’s zijn zo verdraaid handig. Dat komt gewoon door slimme marketing van de autofabrikanten, want je krijgt voor dezelfde prijs van een sedan een grotere auto. En als je kinderen hebt, is dat gewoon heel handig. Toch zijn de meeste SUV’s niet zo spannend. Nou, dat is met deze Pura Vision wel anders.

Pininfarina Pura Vision

Automobili Pininfarina brengt speciale auto’s uit, denk aan de Pininfarina Battista Edizione Nino Farina dat een technische evenknie is aan de Rimac Nevera. Maar de SUV ontbrak nog. Nu komt het bedrijf met hun visie op de elektrische SUV van de toekomst. En de toekomst ziet er goed uit!

Laat het ontwerpen van mooie auto’s maar over aan de Italianen. Want oh, oh, oh, wat ziet dit er lekker uit. We wisten al dat de designers druk bezig waren bij Pininfarina om een SUV te tekenen, maar nu hebben ze de Pura Vision echt onthuld. Overigens noemen de Italianen de SUV niet een SUV, maar een LUV. Ja, een ‘Luxury Utility Vehicle’.

Design

De CEO van het bedrijf, Paolo Dellachà, zegt dat het concept duidt op het potentieel voor de Pura Vision om toekomstige productieauto’s sterk te inspireren. Het zou zomaar kunnen dat de auto ooit in productie gaat en een Ferrari Purosangue-rivaal kan worden. Laten we het hopen.

De auto is zeer dramatisch vormgegeven. Het ontwerp is voorzien van lamellenkoplampen en volgens de nieuwe hoofdontwerper Dave Amantea is het design geinspireerd op de iconische voertuigen uit het verleden van Pininfarina.

Het silhouet, grotendeels gemaakt van lichtgewicht materialen, waaronder koolstofvezel, komt met een lage voorkant en wijd uitlopende bogen, geïnspireerd op de iconische Cisitalia 202 uit 1947. De achterkant is weer vrij hoog en lijkt op een vluchtende hond die de sprint inzet. De deuren zijn ook speciaal te noemen. Die openen in tegengestelde richting van elkaar. Dit moet het instappen makkelijker maken.

Rijpositie

De cabine is ruim en functioneel, maar toch zeer luxe. De rijpositie heeft meer gemeen met die van een tweezits auto, dan een grote SUV. Je moet dus plezier hebben om met deze auto te rijden. Een groot glazen dak moet daaraan bijdragen.

Aandrijflijn

Tja, daar weten we nog vrij weinig over. Maar eerder in 2020 waren er geruchten dat de auto met elektrische aandrijflijn komt dat er 1.000 pk weet uit te persen. Snel zal hij dus zeker zijn. Grappig is dat de Pura Vision ook met ‘enige offroad-capaciteiten’ zal komen. Net of iemand met een dergelijke bak als dit het bos in gaat. Denk het niet.

De Pura Vision zal later deze maand in het echt verschijnen tijdens de Monterey Car Week in Californië.