Tweede tests Formule 1: Red Bull voornamelijk in de pitbox

Gaat het wel goed bij het Formule 1-team van Max Verstappen?

Het Formule 1-seizoen is nu écht afgetrapt. Het zijn tests, maar wel bloedserieuze tests bedoeld voor de eerste Grand Prix. Dus is het tijd voor alle teams om te polsen wat de nieuwe auto’s kunnen. Voor de één verloopt dat beter dan de ander: vandaag was weer een testdag. Wederom op het circuit van Barcelona.

Red Bull: voornamelijk naast de baan.

Op de allereerste testdag van de Formule 1 was Red Bull niet perse de snelste, maar wel het team wat de meeste rondes op de baan zette. Vandaag is dat anders. Het team zou in de ochtend Alexander Albon een paar uur op de baan zetten, en vanaf de middag mag Max Verstappen plaatsnemen in de RB16. Het bleef bij een beperkt aantal rondjes voordat de nieuwe Red Bull-bolide in de pitbox verdween en daar voor aanzienlijke tijd bleef.

Van verschillende kanten is te horen dat Red Bull sleutelt aan de achterophanging van de RB16. Meer weten we niet, want alles in de pitsstraat wordt afgeschermd. Die schermen staan er al een tijdje. Maar alles verloopt volgens plan en van problemen is geen sprake, zo meldt GPUpdate. Rond 14:00 zou de auto klaar moeten zijn voor Max om zijn rondes te doen. Dan is er hopelijk ook meer te melden over de prestaties van Red Bull.

De andere teams

Voor AlphaTauri, de junioren van Red Bull, ging het ook niet helemaal van een leien dakje. Zij wisten nog niemand de baan op te sturen. Ondertussen is de situatie al weer ietwat veranderd. Red Bull pakt de draad weer op en Albon weet nog een serie rondes te klokken. Ook AlphaTauri klokt concrete tijden met Pierre Gasly achter het stuur. Zij weten ook daadwerkelijk snelle rondes neer te zetten in Spanje. En de rest, dat vinden we op Twitter.

MORNING CLASSIFICATION



How things shake out as teams and drivers head for lunch on Day 1 of the second test #F1 #F1Testing pic.twitter.com/oLXUosmiuT — Formula 1 (@F1) February 26, 2020

De ‘leiding’ gaat echter zeer onverwachts naar Robert Kubica in de Alfa Romeo C39. Tot dusver de enige ronde onder de 1.17. Het team wat de meeste rondes heeft afgelegd is Mercedes, Lewis Hamilton klokte 88 stuks. Bij elk team bleef de tweede rijder achter in de lounge.

De middagsessie moet laten blijken of de afwezigheid van Red Bull blijft. Mochten er ontwikkelingen plaatsvinden, dan is het laatste woord nog niet gesproken.