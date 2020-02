Kan Volkswagen de ID.3 ‘op tijd’ leveren?

Gezien nog steeds optredende problemen wordt het steeds lastiger voor Volkswagen om hun elektrische ID.3 snel op de markt te krijgen.

De vloek van de elektrische auto: productieproblemen. En dat geldt dus niet voor Tesla in 2017 wat zo lang deed over de Model 3. Nee, ook de ‘premium Duitsers’ die dat veel beter voor elkaar zouden hebben, kampen met vertraging. Volkswagen wilde de ID.3 binnen een kort termijn in de verkoop hebben, maar ook dat wordt moeilijker.

Software

Het probleem is niet nieuw. We schreven er eind 2019 al over: softwareproblemen. En nee, dit keer geen gesjoemel met uitstoot, want nul is nul. De software in de ID.3 heeft algemene problemen en de reden die nu gegeven wordt is haast. Haast om de auto’s medio 2020 aan de man te krijgen. Je kunt bepaalde bochten afsnijden, maar nu hebben ze eentje te hard afgesneden. Het handmatig moeten herprogrammeren van 20.000 auto’s is het resultaat.

Race tegen de klok

De eerdere berichtgeving meldde dat er geen olifanten van muggen gemaakt moesten worden. De vertraging was even vervelend, maar zeker te verhelpen voor de zomer. Dat is nu anders. Er klinken wanhopige kreten vanuit Wolfsburg. Dezelfde bron die de eerdere vertragingen meldde, Manager Magazin, publiceert nu een ‘update‘. Samengevat: die release in de zomer gaat toch moeilijker worden dan gedacht.

Dat wordt gezegd vanuit het topmanagement van Volkswagen. Ook zijn er al medewerkers ontslagen vanwege dit probleem. 10.000 technici maken overuren in de ID.3-fabriek om de softwareproblemen op te lossen. Dat moet handmatig, dus met je laptopje ‘inbreken’ in de ECU van de auto, zeg maar. Ook dat is gecompliceerd, want de software is dusdanig gehaast ontworpen dat er veel valkuilen in zitten.

Levering

Geen gezeik dus met accu’s of het Coronavirus: de problemen bij Volkswagen zijn gecompliceerder. De foto van Manager Magazin van Herbert Diess spreekt eigenlijk boekdelen. Gaat VW het redden?