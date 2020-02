Marc Philipp Gemballa treedt in de voetsporen van zijn vader

De zoon van Uwe Gemballa richt zijn eigen tuningbedrijf op.

Uwe Gemballa kennen we vooral van zijn extreme Porsches. In 1981 richtte hij zijn bedrijf op, waarmee hij vervolgens naam wist te maken in de tuningwereld. Zijn creaties waren op z’n zachtst gezegd weinig subtiel.

Uwe’s auto’s waren niet alleen dubieus, de omstandigheden van zijn dood waren dat eveneens. In 2010 werd hij dood gevonden in Zuid-Afrika, na dat hij maandenlang vermist was. De moord – want dat was het – had waarschijnlijk te maken met witwaspraktijken.

Inmiddels zijn we 10 jaar verder. Het bedrijf Gemballa neemt nog steeds Porsches onderhanden, zij het na een doorstart. De familie Gemballa is er echter niet meer bij betrokken. Uwe’s zoon Marc Philip is wel actief in de autoindustrie. Hij werkte de laatste jaren onder meer voor Aston Martin, Mercedes en, jawel, Porsche.

Marc Philipp Gemballa met enkele creaties van zijn vader.

Marc Philipp was 16 jaar toen zijn vader overleed en was toen dus nog te jong om het bedrijf over te nemen. Nu hij echter 26 is en ervaring heeft opgedaan in de branche, acht hij de tijd rijp om in de voetsporen van zijn vader te treden. Dit doet hij echter niet bij het bedrijf Gemballa. In plaats daarvan begint hij een eigen bedrijf onder de naam Marc Philipp Gemballa GmbH. Daarmee zijn er dus twee bedrijven in de autoindustrie met de naam Gemballa.

Marc Philipp gaat het anders aanpakken dan zijn vader. Zijn eerste creatie wordt namelijk een off-road supercar. Dit is een interessante keuze. Bodykits die sportwagens lager en breder maken zijn er ten slotte al genoeg. Als je goed kijkt is op de teaserfoto ook al te zien dat de auto enorme banden heeft.

Het nieuwe project lijkt gebaseerd te zijn op een 992, alhoewel het waarschijnlijker is dat het om een 991 gaat die wat designelementen heeft geleend van de 992. De achterspoiler is in ieder geval duidelijk geïnspireerd op de 959. De auto zal daarom naar verwachting veel weg hebben van de 959 Parijs-Dakar rally-auto.

De creatie van Marc Philipp Gemballa zal in Genève aan een select groepje klanten worden getoond. Hopelijk worden er dan ook wat beelden met de buitenwereld gedeeld, want het project maakt ons wel nieuwsgierig.