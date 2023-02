BMW Z1 occasion heeft 999.997 km op de teller

Iemand heeft een hoop tijd doorgebracht achter het stuur van deze BMW Z1 occasion met zo’n kilometerstand. Of is er iets anders aan de hand?

Als we BMW kunnen samenvatten in één woord dan is het ‘choqueren’. En dan zeggen we expres er niet bij dat hun recente auto’s polariserend zijn. Ja, het is nu wel echt opgevoerd naar de hoogte stand, maar BMW kende voorheen ook genoeg modellen waar even flink tegen de stroming in werd gezwommen. Iets langer geleden nog de i3 en i8. Maar ook het Bangle-design van de vroege jaren ’00, bijvoorbeeld, of de door Fisker ontworpen BMW Z8. En zelfs nog ver daarvoor ontwierp BMW wel eens wat bijzonders wat je niet zag aankomen. Zoals de Z1.

BMW Z1

Je kent hem vast, de BMW Z1 uit 1988. In theorie gewoon een klassieke roadster op een BMW-manier: 2.5 liter zes-in-lijn (M20B25) voorin met een nette 170 pk. Met 1.250 kg was ‘ie aan de zware kant, maar ook niet een mastodont. Dat zou allemaal geen probleem zijn als de bedoeling een soort Z3 avant la lettre was. De Z1 was echter meer dan dat.

De BMW Z1 heeft namelijk de Z van Zukunft, het Duitse woord voor toekomst. De auto was voor het designteam van Harm Lagaay een vingeroefening voor ultiem BMW-design. Dat kwam terug in een spitse neus als nooit tevoren, bijzondere ronde lijnen en natuurlijk het hoogtepunt van de Z1: de deuren. Deze openen naar beneden en verdwijnen in de sideskirts. Ze zijn elektronisch bediend, wat voor 1988 aardig baanbrekend was.

Flop?

Of de BMW Z1 een succes was, ligt eraan wat je als succes bestempelt. Met 8.000 exemplaren wereldwijd en een torenhoge nieuwprijs kon je voor een simpele roadster beter uitwijken naar een Mazda MX-5. Als statement sloeg de Z1 in als een bom. Zo polariserend als het design was, zo mooi droogt ‘ie eigenlijk op. Die Lagaay wist hoe je lijnen op papier moet zetten.

Occasion van de dag

Als occasion van de dag is deze BMW Z1 een beetje slap. Het is de ‘normale’ uitvoering in Top Red (Toprot, 257) in de specificatie zoals in de folder, dus geen gekke Individual of Special Order praktijken. Ook is de auto al verkocht, dus onze reguliere Koop Dan!!1! leus gaat niet op. Waarom behandelen we hem dan toch? Omdat deze BMW Z1 occasion een bijzonder fenomeen laat zien. De teller toont namelijk 999.997 kilometer.

999.997 km

Heeft iemand echt bijna een miljoen kilometer gereden in deze BMW Z1 occasion? Dat kunnen we snel de wereld uithelpen: nee. De teller, omdat ‘ie mechanisch is, is teruggedraaid naar 999.997 km vanaf 0. De bedoeling is om de afleverkilometers te compenseren. Iedereen die een nieuwe auto heeft gekocht weet dat je hem nooit met 0 kilometer op de teller koopt, maar soms tientallen of wel 100 km wat de auto al heeft afgelegd alvorens deze de showroom binnentrad. BMW draaide de klok terug waardoor er tijdens de afleverkilometers precies 0 kilometer op de teller stond. Dan voelt de auto toch iets extra als nieuw.

Ex Le Mans

De BMW Z1 occasion heeft dus in realiteit bijna niks gelopen, want de teller heeft dus nog niet eens de 0 gehaald. Dit omdat de auto gekocht werd in 1990 door Jens Winther, die met een BMW M1 Procar meedeed aan de 24 uur van Le Mans. Winther verkocht hem in 2014 aan iemand anders die er ook weinig mee reed, nu is ‘ie weer door naar iemand anders. Diegene heeft er 86.250 euro voor betaald tijdens een RM Sotheby’s veiling in Parijs. Een MX-5 mag dan leuker zijn: een Z1 is een betere investering.