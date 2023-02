WTF-momentje: BMW kan niet updaten op een heuvel

Een nogal vreemd verzoek van BMW: voordat je een OTA-update uitvoert, parkeer eerst even waterpas.

Je kent het wel: je wordt wakker en je telefoon geeft een melding dat er een nieuwe Android/iOS-versie beschikbaar is. Om die uit te voeren moet de hele telefoon uit terwijl de update wordt gedownload en uitgevoerd. Smartphonemakers vragen je dan vaak of je je telefoon even op wifi houdt en hem aan de lader hangt, zo wordt voorkomen dat je bijvoorbeeld geen stroom meer hebt om de telefoon aan te zetten.

Dat is je smartphone, maar auto’s hebben tegenwoordig ook dit soort perikelen. Steeds meer autofabrikanten bieden je namelijk de mogelijkheid om je auto over the air (OTA) te updaten. Waar je eerst je dealer de nieuwe software moest laten installeren bij je jaarlijkse beurt, krijg je nu overal waar je bent een melding als er een update is met de mogelijkheid deze per direct te installeren. Ook bij BMW.

Ook BMW stelt een paar eisen tijdens het uitvoeren van de update en de meeste daarvan zijn zeer begrijpelijk. De batterij moet voldoende lading hebben, hij moet in Park staan en de motor mag niet aan staan. Zo simpel kan het zijn. Een Britse BMW i4-eigenaresse kreeg echter te maken met een eis die iets minder conventioneel blijkt te zijn. Zij wilde haar auto gewoon op haar oprit updaten, maar BMW hield dat tegen. En waarom? Omdat haar oprit te steil is en de auto niet waterpas genoeg stond.

In ‘sentences that would make your nan’s head explode’: I can’t update my car because I live on a hill pic.twitter.com/X0Jte5QYdG — Clare Eliza (@clare_eliza) January 29, 2023

Heuvel te steil

Nou is het een eis en dus heb je niet veel keuze behalve je BMW i4 even ergens anders neerzetten. Lijkt niet zo’n groot probleem te zijn, maar een ietwat vreemd verzoek is het wel. De vraag is natuurlijk: waarom kan een BMW alleen updaten als ‘ie zo goed als waterpas staat? Het simpele antwoord is natuurlijk veiligheid. Een woordvoerder van BMW laat aan The Drive weten dat de kans op een ongeluk tijdens het updaten op een heuvel piepklein is, maar nooit nul procent. BMW wil dat de auto stil blijft staan, mocht er iets mis gaan. Wanneer bijvoorbeeld de handrem dienst weigert als je een paar procent scheef staat, kan ‘ie gaan rollen. Al wordt wel gesuggereerd dat er bijvoorbeeld een omweg zou moeten zijn dat je kunt aangeven dat je een blok achter het wiel hebt gelegd en de auto dus veilig staat. Veiligheid boven alles, nietwaar?