Lezersvraag: welke autorit heeft het meeste indruk op je gemaakt? - Autoblog.nl

Zo’n autorit die nog vers in het geheugen ligt, ook al is het misschien een behoorlijke tijd geleden.

Auto’s, we zijn er gek op. Vaak tot verbazing van anderen. Deze lezersvraag moet dan ook een makkelijke zijn. Want welke autorit heeft het meeste indruk op je gemaakt? Je hebt niet eens een rijbewijs nodig om hier een antwoord op te kunnen geven. Of antwoorden, want eentje uitkiezen is wellicht onmogelijk.

Of het nu je eerste rondje op een circuit, die fantastische bergwegen bij zonsondergang of een enorm gave roadtrip is geweest. We hebben allemaal wel één of meerdere autoritten die een speciaal plekje in de hersenpan hebben. Sterker nog, er nu terug aan denkend krijg je misschien wel een grijns op je gezicht. Voordeel van dat thuiswerken is dat er geen collega is die vraag waarom je stom zit te glimlachen achter je beeldscherm als een idioot.

Een autorit vol herinneringen maken is wat lastiger in de huidige omstandigheden. Door alle beperkingen zijn we voornamelijk op de Hollandse polderwegen aangewezen. Maar ook hier kun je memorabele autorit beleven. In deze lezersvraag willen we epische anekdotes horen! Welke autorit heeft het meeste indruk op je gemaakt? Laat het weten in de comments.