Heb jij 30k over voor een Fiat Panda van een bekende designer?

Da’s echt heel veel geld voor een Panda, maar dan heb je wel een goed uitgevoerd exemplaar.

Het is een welbekend fenomeen: auto’s die ooit zo goedkoop doch functioneel waren, worden helemaal tot het uiterste afgetrapt. Dat zorgt ervoor dat goede exemplaren bijna niet bestaan, want wie koestert er nou een auto die je gewoon van A naar B brengt? En doe je dat wel, dan behoort die auto per definitie al bij een unieke schare auto’s, want zonder speciaal verhaal erachter is het dan ook maar een ongebruikt gebruiksvoorwerp. Het blijft een moeilijke tweedeling.

Fiat Panda 4×4

Helemaal als je beseft dat het voor sommige auto’s al te laat is. Als je nu een spotgoedkope Fiat Panda van de eerste generatie koopt, is de kans vrij groot dat je een two-tone exemplaar van de echte lakkleur en roestbruin krijgt. Speciale Panda’s worden daardoor schaars en dat geldt voor dé versie die bijzonder was van de eerste Panda: de 4×4. Met hulp van Steyr-Puch voor het 4×4-systeem werd het een bijzonder geheel. Bijzonder potent ook nog eens en het liefst zo eenvoudig mogelijk.

Fiat Panda door Niels van Roij

Nu is het meer een cultheld en worden goede exemplaren duur. Helemaal als je hem ook nog eens laat pimpen door een Nederlandse designer. Zo bewijst de Fiat Panda ‘Piccolo’ door Niels van Roij. Die laatste ken je wel als Nederlandse designer die bijzonder spul ontwerp op basis van, eh, van alles. Maar in samenwerking met autodealer Kaeve kon er ook een bijzondere Fiat Panda 4×4 vanaf.

Een oude Fiat Panda 4×4 is vakkundig naar het nieuw gebracht om zo tot een unieke speciale editie te komen. Er is er maar één van! Deze blauwe Panda heeft allerlei leuke details gekregen, waaronder velgen in de carrosseriekleur en een accentlijntje over de zijkant. Het echte feestje vindt plaats in het interieur, waar het hele zwikkie is voorzien van tweekleurig leder in wit en lichtbruin. Toegegeven, het staat de Panda puik.

Kopen

Het moet ook wel een beetje puik zijn, want zoals we al verklapten mag deze Fiat Panda 4×4 29.950 euro kosten. Da’s niet alleen duur, het is ook precies even duur als toen het ding voor het eerst geïntroduceerd werd. Toen bood Kaeve hem ook al aan en de Panda wacht nog steeds op een nieuw baasje. Anderzijds is het wel weer twee turbulente jaren verder en is de vraagprijs niet zij aan zij veranderd met de inflatie. Maar het blijft veel geld voor een gerestaureerde Panda uit 1989 in een bijzondere uitvoering. Check vooral de advertentie op Marktplaats om zelf te oordelen.