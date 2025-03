Ook Volkswagen zet stapje terug: knoppen in plaats van schermen!

In plaats van meer schermen en touchpads gaat Volkswagen gewoon weer terug naar knoppen.

De introductie van de Volkswagen Golf 8 en ID.3 in 2019 was een keerpunt in de wereld van VW-interieurs. Het merk is altijd lekker recht-toe-recht-aan geweest qua technologie, maar bij de huidige Golf en de toen hagelnieuwe futuristische ID.3 wilde Volkswagen een multimedia-doorbraak inzetten. Dat werd niet al te best ontvangen. Bij een iPhone valt er nog wat te zeggen voor alles in een simpel, eenduidig touchscreen plaatsen, maar bij een auto is dat tijdens het rijden nooit echt perfect. Voeg daar aan toe dat een paar gemaakte keuzes het ook niet een briljant touchscreen dan wel algeheel infotainment maakte. Met de huidige schare auto’s heeft Volkswagen wat puntjes op de i gezet, maar het is maar de vraag of het werkt.

Terug naar vroeger

Volkswagen gaat terug naar de basis. Letterlijk en figuurlijk, want hun nieuwe ID.2 en ID.1 die binnenkort verschijnen omarmen de ‘voor iedereen’-strategie. Vandaar de catchy namen als ID.2All en ID.Every1 voor de concepts. Deze auto’s moeten weer voor het volk zijn en kopers voorzien van een betaalbare doch potente EV. De ID.2All komt als een soort elektrische Polo en de Every1 moet de betaalbaarste, 20.000 euro kostende EV worden.

Knoppen

Bij beide modellen is een belangrijke keuze gemaakt, zo vertelt een Volkswagen-ontwerper aan Autocar. Het touchscreen wordt namelijk bijgestaan door, jawel, knoppen! En geen touchpad-zooi, nee, echte drukknoppen om door de menu’s te navigeren. Er blijft een lel van een aanraakscherm prominent in het midden staan, maar met een rij fysieke knoppen eronder zou je makkelijker je weg door de menu’s moeten kunnen vinden.

Deze strategie wordt voorgedaan door de ID.Every1, maar komt ook naar de ID.2(All) en zal waarschijnlijk daarna doorsijpelen naar de hele line-up. Volgens het Duitse merk was het ‘een fout’ om alles achter touchpads en touchscreens zonder feedback te verstoppen. Kopers gaven aan dat het te veel gissen werd: dat willen ze voorkomen. Duidelijke knoppen voor duidelijke feedback, zonder gokwerk. En dat geldt ook voor het stuur! Het klinkt als muziek in onze oren.

Uiteraard betekent dit alles niet dat Volkswagen stopt met touchscreens, want vele belangrijke functies zitten toch het makkelijkst in een touchscreen. En als je even rustig de tijd hebt bij het stilstaan kan dat ook wel. Tijdens het rijden wil je echter zo veel mogelijk op de tast kunnen bedienen. Dat zou in theorie weer kunnen. Joepie!