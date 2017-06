Uitslaande brand verwoest autobedrijf in Eindhoven

Alle aanwezige auto's in het pand waren niet meer te redden.

Afgelopen nacht brak er een grote brand uit bij autobedrijf F. van Boxtel Auto’s aan de Quinten Matsyslaan in Eindhoven. Al gauw sloegen de vlammen om zich heen en was er geen redden meer aan. De eerste melding bij de brandweer kwam om 03:51 binnen. Om 06:00 vanmorgen had de brandweer het vuur onder controle. Men kon niet voorkomen dat een naastgelegen pand ook in brand vloog, een bedrijf dat handelt in kantoorartikelen.

De brandweer had een dramatischer scenario voorkomen. Een lascentrum begeeft zich nabij het autobedrijf. Dit naburige pand vatte gelukkig geen vlam. In het gebouw stonden gasflessen opgeslagen. De brandweer had deze al preventief weggehaald. Omwonenden kregen om 05:15 via NL alert een melding. De autoriteiten sommeerden ramen en deuren gesloten te houden.

Het autobedrijf handelde in occasions. Een blik op het huidige aanbod leert dat er vermoedelijk geen bijzondere voertuigen in vlammen zijn opgegaan. Voor de eigenaar is het zuur, zijn firma ligt in de as. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Foto via Twitter