FIA introduceert nieuwe internationale competitie

Je kunt nu zeggen dat driften een door FIA erkende sport is.

De Federation Internationale De L’Automobile, kortweg FIA, heeft namelijk een nieuwe klasse tot leven geroepen. De competitie luistert naar de naam FIA Intercontinental Drifting Cup. Wat ooit begon ergens in de jaren tachtig in Japan is uitgegroeid tot een serieuze sport.

De eerste competitie gaat op 30 september van start. Uiteraard in Japan. Odaiba, in de hoofdstad Tokio, om precies te zijn. De aankondiging van de nieuwe racecompetitie deed de organisatie gisteren tijdens de vijfde FIA Sport Conference in Genève, Zwitserland. De keuze voor Odaiba is een logische. Dit kunstmatige eiland is een entertainmentwijk in Tokio. Een aanrader om te bezoeken mocht je een keer in de Japanse hoofdstad zijn.

Het proces om de nieuwe competitie van de grond te krijgen begon in juli 2016. De promotie van het event is in handen van Sunpros en Isao Saita. FIA president Jean Todt spreekt over een nieuwe belangrijke categorie voor de FIA. Nu de internationale federatie haar naam heeft verbonden aan de driftsport zal deze vorm van autosport vermoedelijk internationaal populairder worden.