Uitslag Formule 1: de Grand Prix van Japan 2017

Het einde van het F1-seizoen komt langzaamaan in zicht. Wie was er vandaag groots in Japan en wie verloor zichzelf in de vertaling?

Ah Suzuki Suzuka. De baan die ooit ontworpen werd door Hans Hugenholtz is nog echt een circuit van de oude stempel. We geven het niet graag toe, maar hoewel Circuit Zandvoort ook een lekker baantje is, leverde Hugenholtz zijn beste werk af in het land van de rijzende zon. Veel coureurs beschouwen de vloeiende baan die zichzelf kruist als de beste van het jaar.

In het verleden vochten Ayrton en Alain hier drie achtereenvolgende jaren bittere duels uit om de titel. De apotheose kwam in 1990, toen Senna de pole behaalde in zijn McLaren en Prost in zijn Ferrari de tweede tijd trainde. Senna was van mening dat hij aan de verkeerde kant van de baan werd neergezet op de grid door de FIA. Deze organisatie onder leiding van de Fransman Jean-Marie Balestre was in zijn ogen sowieso op de hand van Prost. Wat er vervolgens gebeurde in de eerste bocht zal elke F1-fan wel weten. Zo niet, dan kan je het nog even checken op autojunk.

Na de kwalificatie van gisteren staan de twee kampioenskandidaten van dit jaar ook vlak naast elkaar op de grid. Hamilton in zijn Mercedes, Vettel in zijn Ferrari. Aan de rode bolide wordt trouwens wel nog druk gewerkt voor de race, maar vlak voor de start wordt de motorkap gesloten. Achter HAM en VET lurken de Red Bulls van Daniel en Max. Nou Lewis, laat maar eens zien hoe graag je op Senna wil lijken dan…

De start

Vettel en Hamilton komen even goed weg, wat betekent dat Hamilton als eerste de eerste knik induikt. Achter de twee kemphanen is het Max Verstappen die zijn teamgenoot Ricciardo voorbij gaat. Ricciardo wist onze landgenoot eindelijk weer eens te verslaan in de kwalificatie van gisteren, maar Max herstelt de vanuit hem bekeken juiste orde direct in de eerste meters van de race. De start verloopt verder vlekkeloos, behalve voor Carlos Sainz die in zijn (voorlopig, je weet het nooit bij Red Bull) laatste race voor Toro Rosso een slechte beurt maakt door de baan af te crashen.

Ricciardo voelt extra pijn van zijn startnederlaag als Ocon hem voorbij gaat in de ‘Esses’. Verstappen gaat juist de goede kant op: hij pakt Vettel direct in de hairpin en gaat door naar P2 achter Hamilton. Hmm, Max op P2 achter Hamilton in de beginfase van de race, dat komt bekend voor op een of andere manier…

Nadat we weer op onze stoelen/banken/zitzakken geland zijn vanwege de inhaalactie van Max, komt de Aziatische nachtmerrie van Ferrari tot volle wasdom. Eerst schiet Raikkonen in duel met Hulkenberg de baan af in Spoon en verliest hij veel plaatsen. Dat zal de rode brigade aan de pitmuur al niet graag gezien hebben, maar het valt in het niet bij wat volgt. Als Vettel het rechte stuk opdraait, wordt hij direct door Ocon én Ricciardo ingehaald. Het is duidelijk dat de Duitser de power niet heeft in zijn SF70H. Het technische probleem dat zich aandiende voor de start is dus niet opgelost. Ferrari krijgt echter extra tijd om te beslissen of ze Seb naar binnen halen. Nadat Sainz nog een keer de baan afrijdt en dit keer in de boarding belandt, komt er een Safety Car de baan op.

De SC betekent dat Max dicht in de staart van Hamilton kan kruipen. Kan hij de Brit ook bedreigen bij de herstart? Mwah. VER reageert redelijk goed op de gasvoet van HAM, maar het is meteen duidelijk dat hij wat te ver achter de Mercedes zit om een aanval te plaatsen. Vettel verdwijnt ondertussen verder en verder naar achteren. Dit is duidelijk een kansloos verhaal voor de Duitser. Het is zoals onze oosterburen zouden zeggen de definitieve Vorentscheidung in het WK.



Mid-Race

Kablam! de bocht Degner II fungeert weer als scherprechter. Het hele weekend hebben coureurs al de nodige moeite met de veraderlijke bocht, die na een paar snelle doordraaiers gemeen knijpt. Dit keer vliegt Ericsson er de baan af. Als we de onboard zien doet hij het echter wel bijzonder knullig. De wedstrijdleiding besluit een Virtual Safety Car de baan op te sturen.

Na deze korte racepauze acht Ricciardo de tijd rijp om Ocon in te halen. Hij rijdt daarna op de derde plaats rond achter Max Verstappen, maar heeft nu al wel een achterstand van zo’n zes seconden op MV33. Eens kijken wie hier vandaag de snelste is van de twee.

Raikkonen komt ondertussen ook iets naar voren. De man die hier 12 jaar geleden nog won door Fisichella in te halen in de laatste ronde is na zijn excursie naast de baan in de eerste ronde lekker bezig met inhalen. In ronde 16 rijdt hij rond op de zevende plaats achter de Force India’s. Die zou hij in principe moeten kunnen hebben, maar de vraag is of er nog wat meer inzit.

In ronde 22 komt Verstappen naar binnen voor de undercut op Hamilton. Red Bull kan met hun coureurs op P2 en P3 natuurlijk wat proberen om Mercedes een loer te draaien. HAM komt daarna snel binnen om VER te coveren wat betekent dat Ricciardo nu aan de leiding gaat voor Bottas. In de 24ste ronde zet Max de snelste ronde van de race neer en zit hij nog maar 1,8 seconden achter LH44.

In ronde 26 komt Ricciardo naar binnen, maar Bottas rijdt stug door en gaat naar de leiding. Hamilton zit echter al in de staart van zijn secondant, met Verstappen vlak achter hem. Nu komt de grote strategie-truc van Mercedes uit de hoge hoed. Valtteri maakt plaats voor Lewis, maar uiteraard niet voor Max. De Nederlander zit twee ronden knijp achter de Fin en ziet de Brit daardoor uit beeld verdwijnen.

We houden uiteraard een oogje op de voorkant van het veld om te kijken of Verstappen nog wat kan doen ten opzichte van Hamilton, maar we vrezen dat Lil’ Lewis de race nu kan controleren. De directe spanning in de race zit hem in de strijd om de laastste puntenposities. Het is dringen in de staart van de top-10. De coureurs van Haas F1, Williams, Renault en de Toro Rosso van Gasly willen allemaal graag een puntje sprokkelen.

Binnen korte tijd kunnen twee namen van het lijstje afgestreept worden. Pierre Gasly verremt zich en moet daarna de pit opzoeken vanwege een beschadigde band. Even later zien we een bizar tafereel als de DRS-vleugel van Hulkenberg in open toestand blijft staan. Je denkt misschien dat de Duitser daardoor over de baan kan vliegen als nooit tevoren, maar in realiteit mist hij natuurlijk downforce en heeft hij meer kans van de baan áf te vliegen. Als Nico binnenkomt probeert een monteur op koddige wijze de vleugel nog in de juiste positie te rammen, maar het mag niet baten.



Finish

Oefff, nog bijna een dik ongeluk in de eindfase van de race. Lance Stroll crasht de baan af in de Esses en komt als hij weer de baan op glijdt bijna in aanraking met een Red Bull. Volgens mij was het Ricciardo, maar om een ‘Olavje’ te voorkomen laat ik dat maar even in het midden. Stroll zet zijn auto naast de baan neer en even bestaat de hoop dat er een Safety Car komt waardoor Max de secondes die Valtteri van hem gestolen heeft goed kan maken op Lil’ Lewis. Maar helaas, dat wedstrijdleiding besluit een Virtual Safety Car in te lassen. Daarmee lijkt de race beslist te zijn.

Of…toch niet!?! Na het verdwijnen van de VSC is Max opeens veel sneller onderweg dan Hamilton. Met twee ronden te gaan zit hij in de staart van HAM, met nog een paar achterblijvers voor de neus van beiden. Helaas vindt Alonso het nodig zijn McLaren nog even tussen de Merc van Hamilton en de Red Bull van Verstappen te plaatsen. Daarna doet Massa hetzelfde nog eens dunnetjes over. Opbokken met die veteranen. Dat was het dan, Lewis wint de race. Verstappen wordt tweede voor Ricciardo, Bottas, Raikkonen, de twee Force India’s, de twee hazen en Massa. Jolyon Palmer slaagt er niet in nog een keer te vlammen en beëindigt zijn waarschijnlijk laatste F1-race op een kleurloze twaalfde plaats.



De volledige uitslag

1. Hamilton

2. Verstappen

3. Ricciardo

4. Bottas

5. Raikkonen

6. Ocon

7. Perez

8. Magnussen

9. Grosjean

10. Massa

11. Alonso

12. Palmer

13. Gasly

14. Vandoorne

15. Wehrlein

DNF

Stroll

Hulkenberg

Ericsson

Vettel

Sainz