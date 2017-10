Olé! Alonso bestraft voor negeren blauwe vlaggen

Bam, keihard afstraffen die Spanjaard.

In de slotfase van de Grand Prix van vanochtend zat raceminnend Nederland weer even op het puntje van de stoel. Toch wel enigszins onverwacht kwam Max Verstappen flink opzetten en kroop hij in de staart van Lewis Hamilton. Even leken het twee zinderende laatste rondjes te gaan worden, maar Max had pech.

Voor het leidende tweetal reden Felipe Massa en Fernando Alonso. De twee veteranen en voormalig teamgenoten in rood waren verwikkeld in een gevecht om de tiende plaats, die recht geeft op een puntje. Plus de twee dertigers willen natuurlijk sowieso niet voor elkaar onder doen. Zowel Alonso als Massa besloten echter eerste Lewis voorbij te laten, hun auto tussen die van Lewis en Max te plempen en daarna pas Max voorbij te laten. Of Max anders daadwerkelijk een kans had gekregen om Lewis voorbij te steken zullen we nooit weten, maar dit hielp duidelijk niet.

Toch is niet het belemmeren van Max, maar juist het belemmeren van Hamilton reden geweest voor de FIA om Alonso te bestraffen. De leidende coureur heeft vaak het meeste last van achterblijvers. Hij komt namelijk als eerste aan, waarna de slowpoke in kwestie een blauwe vlag krijgt en meteen aan de kant kan gaan voor het héle groepje leiders (in dit geval dus Lewis en Max). Alleen doordat Alonso en Massa hun auto’s tussen die van Lewis en Max gooide kon Max er dit keer geen serieus voordeel uithalen.

Alonso krijgt een reprimande plus twee strafpunten op zijn licentie. Voorlopig hoeft de man uit Oviedo zich daar niet al teveel zorgen om te maken: de teller stond voor de race bij hem nog op nul strafpunten. Maar goed, het is een goed signaal aan de veteranen dat ook zij niet moeten fokken met blauwe vlaggen. Waarom Massa (voor zover bekend) een straf ontloopt terwijl hij toch behoorlijk in de weg zat bij Max is niet geheel duidelijk. Wellicht schatten de stewards in dat het gat toen Max bij Massa aankwam groot genoeg was voor Felipe om zijn Williams kortstondig voor Max’ neus te parkeren.