Fiat-Chrysler werkt aan een monsterlijke vierpitter

De Jeep Wrangler is een icoon dat je in Nederland helaas maar weinig tegenkomt. De huidige Wrangler ís leverbaar in Nederland, maar alleen als ‘Low Roof VAN’ met vier deuren. Vruuuger zag je nog weleens zo’n originele Wrangler hip doen in de stad of bij het strand zonder de deuren gemonteerd, maar die tijd lijkt voorbij. Door de CO2-tax en dergelijke wordt zo’n ding al snel te prijzig voor een fun-mobiel.

Maar waarom hebben we het over de Jeep Wrangler? Wel, er komt een nieuwe Wrangler aan en uit uitgelekte documenten blijkt dat deze gaat beschikken over een blubberdikke vierpitter met een inhoud van 2.0 liter en 368 pk. Dat zijn bijna Mercedes A45 AMG (rijtest) cijfers! In de Wrangler wordt de motor leverbaar naast de oude vertrouwde 3.6 V6 met 285 pk. Net als (in Amerika) kortstondig het geval was bij de Ford Mustang (rijtest), wordt de vierpits turbo de duurdere optie ten opzichte van de atmosferische V6…

Daar Jeep onder de FCA-paraplu valt, zijn wij echter vooral benieuwd of en zo ja in welke producten de motor nog meer terecht komt. Momenteel biedt Alfa Romeo bijvoorbeeld een 2.0 turbo aan met 280 pk in de Stelvio en Giulia Veloce. Boven die modellen zit in beide gevallen de Quadrifoglio met 510 pk. Dat is een behoorlijke kloof qua power.

Zo’n hitsige geblazen vierpitter is natuurlijk ook uitermate geschikt voor een hot hatch, maar de enige kandidaat die daarvoor in aanmerking zou komen in het FCA-gamma is de Giulietta. Dat zien we echter niet meer gebeuren, want die auto is al stokoud. Zou de nieuwe 2.0 misschien in de 4C (rijtest) passen? (via carbuzz)