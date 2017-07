Gerucht: Valtteri Bottas heeft contract getekend voor 2018

VB77 gaat lekker. Niet alleen was hij gisteren sneller dan Hamilton in de kwalificatie, hij zou ook een nieuwe deal hebben getekend.

Dat is in ieder geval wat Sky Sports F1 journo Ted Kravitz meldt in ‘Ted’s Notebook’. Bottas volgde dit jaar Nico Rosberg op bij het team van de driepuntige ster, maar velen hadden hun twijfels over de kwaliteiten van de Fin. Dat gold kennelijk niet alleen voor de buitenwereld maar ook voor mensen binnen het team, want Bottas kreeg maar een deal voor slechts één jaar. Dat is uitzonderlijk bij topteams, die meestal toch enige continuïteit nastreven op het gebied van hun coureurs.

Aan de Fin dus de schone taak om zich snel te bewijzen. En het moet gezegd worden, Valtteri doet het niet onaardig. In het kwalificatieduel staat het momenteel 6-5 voor Hamilton en in de strijd om het kampioenschap staat de Fin maar 22 puntjes achter zijn teamgenoot. Daarbij moeten we wel aantekenen dat Hamilton tot op heden een ‘hit-or-miss’ jaar beleeft. Alle keren dat hij Bottas versloeg in de kwalificatie, stond hij ook op pole. De Fin scoorde daarentegen nog maar twee poles, maar lijkt wat constanter te zijn. Vooral als de Mercedes W08 niet zo lekker gaat, zoals dit weekend in Hongarije, steekt BOT HAM regelmatig de loef af.

Enfin, bij Mercedes wilden ze naar verluidt graag hun opties open houden voor 2018. De contracten van grote namen als Vettel en Alonso lopen na dit seizoen af. Terecht of niet zouden de Duitsers echter vooral interesse hebben in Vettel en niet zozeer in de Spanjaard. Nu Ferrari de vorm echter weer te pakken heeft is de algemene gedachte dat Vettel blijft in Maranello, in ieder geval nog in seizoen 2018. Een wild gerucht is dat Toto Wolff Sebbie gevraagd zou hebben slechts een jaar bij te tekenen bij het rode team om vervolgens in 2019 de overstap naar Mercedes te maken.

Omdat de Red Bull coureurs muurvast zitten bij RBR in 2018 (toch, Helmut?) wordt er alle speculaties ten spijt als puntje bij paaltje komt dus waarschijnlijk bar weinig met coureurs geschoven bij de topteams voorlopig. Het zou nu een kwestie van tijd zijn voordat Bottas bevestigd wordt voor volgend seizoen. Het zal toch niet gebeuren dat die andere Fin dadelijk ook nog een jaartje langer door mag bij Ferrari…